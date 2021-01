Otro jugador dice «no» al Tri

+’Hay fechas FIFA en las que podemos estar tranquilos en nuestros equipos, entrenando’, argumenta



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cada vez son más los jugadores rechazan llamados al Tri. Hace tiempo dejó de ser un honor vestir la camiseta nacional. Ahora fue el turno del atacante de Chivas, Alexis Vega. Explicó que no le atrae la idea de participar en nuevas miniconcentraciones con la selección Sub-23 –los llamados microciclos– hacia el torneo preolímpico, rumbo a Tokio, de marzo en Guadalajara.



’Hay fechas FIFA en las que podemos estar tranquilos en nuestros equipos, entrenando. Sin arriesgarnos a alguna lesión como la que me pasó a mí. Prefiero quedarme en Chivas y estar a la disposición de mi equipo’, argumentó.



Entre otros jugadores, que han rechazado llamados a la Selección Nacional mayor, destacan: Carlos Vela, Javier Hernández, Guillermo Ochoa



Vega resultó con un esguince de segundo grado en el tobillo derecho en noviembre, durante la pasada concentración de la selección que dirige Jaime Lozano, luego de que en un partido amistoso lo lesionó el defensa del Cruz Azul, Ignacio Rivero.



En la liguilla debió jugar infiltrado. Sin embargo, no haberse dado el tiempo necesario de recuperación le ocasionó consecuencias y no pudo hacer una pretemporada normal con el Rebaño Sagrado.



Las Chivas, con seis elementos, conforma la base del plantel de Lozano en el preolímpico que repartirá dos boletos en la zona de Concacaf para los Juegos de Tokio.



Los contemplados por el entrenador son: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Vega.



En rueda de prensa virtual, Alexis consideró que no es necesaria una preparación intensa para la eliminatoria. ’Pienso que no se necesita mucho, los jugadores se conocen suficiente; ya hemos jugado contra algunos clubes y participado en selecciones mucho tiempo. Nos entendemos bastante’, explicó.



Detalló que, pese a tener molestias por la dura entrada que le hizo Rivero, sus compañeros lo convencieron de jugar la liguilla ante León, pues era un choque a matar o morir, y se infiltró.



Una vez eliminados, el plantel recibió vacaciones y Alexis ni siquiera podía caminar. Cojeaba al grado de que su hermano subió a las redes sociales una foto que mostraba su tobillo hinchado y amoratado.



El viacrusis siguió.



Porque regresó para la pretemporada y apenas podía apoyar la pierna, tuvo que hacer trabajo diferente al resto de la plantilla para rehabilitarse incluso en alberca.



’Ahora me encuentro perfectamente del tobillo’, subrayó, ’pero comenzó el torneo y yo no tenía ritmo. Apenas estoy en ese proceso. Trabajo sesiones dobles para recuperar mi físico.’



Pese a todo, indicó, ’si tengo que jugar lesionado para ganar un partido lo haré las veces que sea.»



En otro tema, ante los casos de indisciplina que salpican a equipos como el Cruz Azul, Vega reconoció que en Chivas la decisión de separar a varios jugadores fue un parteaguas.



’Tuve una mala experiencia, creo que ya habían sido varios casos y no entendíamos. La juventud te lleva a veces a situaciones así, pero fue una lección muy cara’, reconoció.



’Sabemos’, concluyó, ’que en adelante cualquier infracción va a ser sancionada de la misma manera. Así que estamos conscientes de que ya no podemos cometer esos errores.’