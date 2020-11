Oursourcing: 8 millones de trabajadores, control electoral

Morena busca atraparlos y someterlos

Son 8 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento y control de millones de electores que les darían ventajas en los procesos electorales.

Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas empresas, que pagan impuestos, dan prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo un aparato de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener ’cueste lo que cueste’ la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas.

Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial.

Hay 34 proyectos de outsorcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, que es Morena. Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los intereses de los trabajadores.

Este es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple con las prestaciones laborales de los trabajadores.

Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los legisladores que lo afirman están obligados a presentar pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices?

¿Hay empresas que sub cotizan a sus trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos, que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la inteligencia del colectivo.

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, exige ’piso parejo’ a las Autoridades de Salud, a COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la compra de medicamentos. Igualdad de trato para la industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos para comercializar en México; los mexicanos necesitan 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil empleos directos de mexicanos.

Los generales de Brigada José Alfredo González Rodríguez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Arturo Trinidad González, Norberto Cortés Rodríguez, Jaime González Ávalos, Eufemio Alberto Ibarra Flores Y Cruz Eduardo Vega Rivera, fueron ascendidos a Generales de División. También Oscar René rubio Sánchez, a general de División Piloto Aviador. El Senado aprobó el miércoles el ascenso de un total de 212 militares de alto rango del Ejército y la Fuerza Aérea. De esta cifra 89 fueron a Generales.

De modo simultáneo en 14 ciudades de 12 estados del país, el domingo 29 de noviembre se desarrollará la carrera virtual Ruba Race Online, cuyos montos a recaudarse por inscripciones encada plaza serán donados directamente a causas sociales locales de cada localidad. Esta primera carrera virtual de Ruba, en sus modalidades de 5 y 10 kilómetros, consistirá en que ese día, mediante una aplicación individual con GPS, el corredor inscrito camine, trote o corra en su propia cuadra, parque cercano. Mediante la aplicación gratuita Chronos Sport Live, se controlará la competencia.

