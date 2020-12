Outsourcing: satanizado por sindicatos y bendecido por empresarios

• Empresarios, acusan de no haberlos tomado en cuenta y piden extender su aplicación hasta 2022.



• CROC, reprueba este sistema de contratación al considerar que ha servido para disfrazar una nueva forma de explotación laboral. Refuerza campaña «Por la salud de todas y todos»



El Outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras: "out" que traducida al español significa fuera y "source" cuyo significado es fuente u origen, es decir, la expresión se refiere a una fuente externa, la cual generalmente dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación, externalización o tercerización. Se puede definir como un proceso empleado por una empresa en el cual otra empresa u organización es contratada para desarrollar una determinada área de la sociedad contratante.



Ahora bien, de acuerdo al INEGI, el Outsourcing se ha incrementado en México y entre 2004 y 2014, su participación respecto del empleo total creció del 9% al 17% y para el 2019 ya se contabilizan cerca de 5 millones de trabajadores bajo este esquema, y agrega que alrededor de 3 millones de personas son subcontratadas de manera ilegal.



En estas condiciones, en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma para acotar el Outsourcing en el país, la cual sería discutida en el Congreso de la Unión. Según el mandatario e integrantes de su gabinete, la subcontratación laboral ha sido aprovechada por empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores.



En su defensa, representantes de empresas y cámaras empresariales solicitaron modificaciones a la iniciativa del Presidente en aspectos como: definir claramente los conceptos de servicios especializados en los que sí se permite la subcontratación, así como la modificación en el tiempo para su aplicación, en lugar del 1 de enero de 2021, extenderlo hasta 2022. Además, acordaron establecer desde el pasado miércoles 25 de noviembre, mesas de diálogo con el gabinete involucrado en la iniciativa de reforma al Outsourcing.



CROC respalda iniciativa presidencial



Por otra parte, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), manifestó estar a favor de que desaparezca el Outsourcing, debido a que este esquema solo ha servido para disfrazar una nueva forma de explotación laboral pues como bien se explica en la iniciativa presidencial, algunos malos empleadores abusaron de esa modalidad de contratación que han llevado a la injusticia laboral, pero también con el impacto en la seguridad social y la hacienda pública.



En entrevista –vía telefónica- Antonio Baltierra Morales, dirigente de la Sección 27 de la CROC, expuso que de acuerdo a lo que ya ha manifestado el dirigente nacional del sindicato, diputado federal Isaías González Cuevas, cada uno de los delegados de la CROC en el país, respaldan la propuesta del Presidente porque se considera que se fortalecerá el mercado interno del país.



Consideró que entre los beneficios que traería desaparecer el Outsourcing, también destaca una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, estabilidad en el empleo y el otorgamiento de las prestaciones sociales establecidas en la Ley Federal del Trabajo.



Al recordar el planteamiento del diputado González Cuevas, dijo que en la organización sindical se ha considerado que al eliminar la subcontratación se elevaría la productividad ’porque el trabajador tendría una mayor identificación con sus empresas y, con ello, la haría más competitiva tanto a nivel nacional como internacional’.



Señaló que otro de los motivos por los que la CROC respalda esta iniciativa, es porque muchas de estas empresas han dejado de pagar sus obligaciones fiscales, dan de baja a los trabajadores para que no generen antigüedad y en ocasiones, reiteró, utilizan facturas falsas para comprobar sus gastos, lo que perjudica de manera directa a las finanzas del país y anulan la estabilidad en el empleo.



Baltierra Morales, explicó que de acuerdo con datos del IMSS, se estima que las este tipo de empresas le dejaron de pagar en 2019, 21 mil millones de pesos por concepto de cuotas.



’El líder de la CROC, Isaías González Cuevas, también manifestó su rechazo al trato que reciben los trabajadores que laboran en la subcontratación porque se les relegan de sus derechos, como son la prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, aumentos salariales. Pero, lo más grave es que no reciben ninguna seguridad social y, no se diga el servicio médico, tan indispensable en estos momentos de emergencia sanitaria por la pandemia causada por el Covid-19’, apuntó el dirigente seccional.



Por último, Antonio Baltierra dijo que la CROC hizo un llamado a todas las organizaciones sindicales del país, sin distinción, a que apoyen esta iniciativa para acabar de una vez con el Outsourcing que ha lesionado por años los derechos de las y los trabajadores.



’Como ha insistido mi secretario general, los trabajadores aplaudimos esta reforma, porque se les acabó la pachanga a los empresarios y despachos que por años han menoscabado el empleo digno’, concluyó.



Campaña «Por la salud de todas y todos»



En otra parte de la charla, Antonio Baltierra informó que siguen en todo el país con la campaña «Por la salud de todas y todos», con la entrega de tapabocas y la sensibilización a la sociedad en general para protegerse del COVID-19 entre otras medidas sanitarias de protección; todo ello, con el propósito de reducir los contagios.



El dirigente sindical destacó que esta jornada es una encomienda del líder nacional de la CROC, diputado federal Isaías González Cuevas, y que, hasta el momento, la han llevado con éxito en varias entidades del país.



Baltierra Morales, dijo que, como responsable de la campaña de salud en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el estado de México y de la alcaldía de Álvaro Obregón en la ciudad de México, se tiene claro el objetivo de promover las medidas preventivas contra la pandemia que significaría mayores empleos y recuperación de la economía.



Recordó que en cada entidad de la república mexicana, se han formado brigadas de mujeres y hombres que, hacen un reparto de cubrebocas, perifoneo, colocación de póster alusivos, una campaña de sensibilización a través de medios digitales y la pinta de bardas.



Por último, precisó que la CROC convocó a toda su dirigencia y estructura en el país para iniciar una gran cruzada «Por la Salud de Todas y de Todos», cuyo objetivo principal es coadyuvar con las autoridades sanitarias a hacer conciencia entre la población para que atiendan las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias que ayuden a bajar los contagios.