Oxígeno y lastre

Algarabía priísta y reclamos morenistas

-Dudan de la ’segunda ola lopezobradorista’

-¿El enemigo de Morena es Morena?



ASÍ como para el PRI la contundente victoria electoral en Coahuila e Hidalgo representa ’oxígeno puro’, para el Movimiento de Regeneración Nacional los resultados preliminares podrían convertirse en pesado lastre rumbo al proceso eleccionario de 2021.



También, es más que claro que al Partido Acción Nacional le tocó ’bailar con la más fea’ al perder el control en el congreso local coahuilense, luego de no haber obtenido triunfo alguno en los 16 distritos electorales. Todos las curules de mayoría relativa fueron ganadas por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la oposición habrá de repartirse las nueve posiciones plurinominales.



Sin pasar por alto que los resultados preliminares pueden cambiar, al menos hasta el momento, el partido tricolor obtuvo 32 de los 84 ayuntamientos que estuvieron en competencia electoral durante la jornada comicial dominical en el estado de Hidalgo, que gobierna OMAR FAYAD.



Un ejemplo de votación cerrada se dio en el municipio de Pachuca, resultado que podría cambiar en el recuento de votos. SERGIO BAÑOS, del PRI, obtuvo 26 mil 962 votos, mientras que PABLO VARGAS, candidato de Morena, logró a su favor 26 mil 589 sufragios. Un total de 373 votos hicieron la diferencia en el conteo preliminar.



Las elecciones en Hidalgo y Coahuila que pasarán a la historia por llevarse a cabo en plena pandemia, desataron reacciones distintas entre los altos mandos del PRI y de Morena. ALEJANDRO MORENO, dirigente nacional tricolor, anunció pomposamente que ’el PRI está de regreso’. En cambio, ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, presidente interino de Morena, denunció acciones fraudulentas en el proceso, por lo que impugnará el resultado.



En consecuencia, no resulta aventurado predecir que, de nueva cuenta, habrán de reunirse los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para analizar las muy probables impugnaciones.



Por lo pronto, ante los resultados adversos y la proximidad de los comicios del año entrante, militantes y activistas del partido en el poder han enfocado sus miradas en su dirigente nacional. Sobran quienes responsabilizan a RAMÍREZ CUELLAR por la dolorosa doble derrota electoral.



Obviamente, en pleno desarrollo de la tercera encuesta para definir al nuevo presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, aspirante al liderazgo nacional, ha sido severo al recalcar que se necesita un partido sólido y organizado, tal y como ya lo ha propuesto.



El hecho de que MUÑOZ LEDO considere que los pobres resultados electorales de Morena en Coahuila e Hidalgo representan un serio revés para el partido fundado por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es una opinión que los morenistas debieran analizar concienzudamente.



Y en efecto, una lectura recurrente es que el lopezobradorismo sí puede ser derrotado en las urnas y que, lo más lamentable en un partido político, que el enemigo de Morena es el propio Morena. Cierto es que ninguna elección es similar a otra, pero también es una realidad que, con base en los últimos resultados, podría ponerse en tela de duda la efectividad y contundencia de una ’segunda ola lopezobradorista’.



Sin embargo, es probable que una vez que los morenistas decidan quién será su nuevo dirigente nacional, de inmediato se concentren en los trabajos previos a la selección de sus candidatos y estrategias electorales para participar en la renovación de la Cámara de Diputados y las 15 gubernaturas, cargos de elección popular que estarán en juego en 2021.



DESDE EL BALCÓN:

I.-El apoyo para tratamientos médicos, cirugías, mejor infraestructura asistencial para las familias y programas para garantizar la seguridad alimentaria son, entre otras, acciones relevantes que ha llevado a cabo el DIF Tamaulipas que preside la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, y que destacó durante su IV Informe de labores.



II.-’Oaxaca no es barbarie, es belleza y cultura’, precisó enfáticamente el presidente del Club de Periodistas de Antequeras, ÁNGEL SORIANO CARRASCO, durante la entrega de Reconocimientos del Club Primera Plana.

La biblioteca ’Margarita Maza de Juárez’, en la ciudad de Oaxaca, fue el escenario ideal para ese acto gremial de reconocimientos entre pares.

Felicidades.



III.-A quien le fue bien durante la inauguración del Complejo de Seguridad Delegación Reynosa fue al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien recibió la felicitación por su visión en la materia e inversión pública de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la Cónsul General de ese país en H. Matamoros, YOLANDA PARRA.



Y hasta la próxima.

