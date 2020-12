Pablo Amílcar Sandoval, aspirante de MORENA rumbo a la gubernatura, el que más respaldo político ha recibido: Militantes

A unas horas de que se registre como aspirante para abanderar MORENA y buscar ser el próximo gobernador de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, es quién más respaldo político y popular ha recibido, registrando este día, la suma de la esposa del extinto líder campesino, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza y el abogado Anselmo Campuzano Martínez de la corriente Grupo Guerrero del PRD en Iguala de la Independencia.



En una rueda de prensa, donde atestiguan estas adhesiones, el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, la diputada Federal, Araceli Ocampo Manzanares y la síndica Paula Sánchez Jiménez; Campuzano Martínez aseguró que operará para que más perredistas se sumen al proyecto que realmente enarbola la izquierda y que representa MORENA



Repudió las acciones en contra de su ideología, historia y lucha que realiza las cúpulas del PRD que han destruido las bases con sus acciones, primero sumándose en 2018 al PAN y ahora de manera descarada en alianza con el PRI, sentenciando: ’La militancia – del PRD - nunca votarán por un candidato del PRI’.



Sofía Lorena, anunció que su suma al Movimiento es por el momento histórico y la oportunidad que se tiene para lograr la justicia y un verdadero cambio en la entidad, siendo Pablo Amílcar Sandoval quien podría garantizarla.



Destacar que estas uniones en la Zona Norte se suman a las registradas desde el 20 de octubre cuando renunciaron a su militancia los dirigentes municipales del PRD en Iguala de la Independencia, Mario Martínez Bustamante (en funciones) y Juan Adán Tabares.



En Acapulco, el 30 de octubre anunciaron su apoyo al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rumbo a la gubernatura, los expresidentes de comités municipales del PRD de Petatlán, Rafael Abarca; de Atoyac de Álvarez, Francisco Téllez; de Coyuca de Benítez, Óscar Cortez Abarca; de Iguala, Mario Martínez Bustamante, de Arcelia, Ángel Palacios, y el actual dirigente, Rafael Salgado Wences; de Apaxtla, Sergio Cayo Villalobos, de Tlapehuala, Carlos Santamaría, y Adulfo Camilo Sánchez, de Xapatláhuac.







En la Montaña Alta, el pasado 17 de noviembre, a favor de este proyecto de nación se formó un bloque político de ex líderes del PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza de Xalpatláhuac quienes de manera abierta encabezados por el ex candidato a presidente municipal Xalpaneco por Nueva Alianza, Félix de Jesús Flores, renunciaron a su militancia también, así como el ex alcalde de extracción perredista Zeferino Lorenzo de Jesús y el líder priista de la cabecera de Xalpatláhuac, Bruno Morán.







Mientras que en este mismo municipio, esta semana, integrantes del PT y PRD encabezados por el ex candidato a la alcaldía, Lidoine Benítez Díaz, el regidor, Agustín Santiago Hernández, así como los ex candidatos del PRD de Xalpatláhuac y Atlamajalcingo del Monte, Adrián Lorenzo Villano e Isidoro Andrade Pastrana también se unieron a Pablo Amílcar.







En la Costa Chica, el 28 de noviembre se unieron el ex alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos y la ex presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina, así como del representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Arturo Pacheco Bedolla.







Al día siguiente en Tlacoachistlahuaca, el presidente municipal, Basilio Florentino Díaz, renunció al partido de los Pobres de Guerrero (Gallo Rojo) sumándose a este proyecto.