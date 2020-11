Pablo Amílcar Sandoval, el favorito de Morena en Guerrero según encuestas

El ex delegado federal de Programas para el Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval registra mayores preferencias sobre sus correligionarios de partido y rivales de otros institutos políticos.



La casa encuestadora Enkoll da a conocer la encuesta en vivienda ’¿Quién ganará Guerrero?’, en la cual el ex delegado federal de Programas para el Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros registra las mejores preferencias para la gubernatura.

El estudio fue realizado a 1,200 ciudadanos cara a cara en vivienda con el fin de medir las preferencias electorales que hay entre las principales figuras políticas en el marco del proceso electoral del próximo 6 de junio de 2021.



La medición fue realizada entre el 6 y 13 de noviembre de este año, en la que se preguntó: ’Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir al próximo gobernador de Guerrero, ¿por cuál candidato votaría usted?, el ex delegado federal de Programas para el Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval mantiene una clara ventaja sobre sus rivales.



Adicionalmente, en el mismo estudio estadístico sobre el cuestionamiento: ’Si el día de hoy fueran las elecciones para seleccionar al candidato de Morena para la Gubernatura de Guerrero, ¿por cuál de las siguientes personas votaría usted? 23% respondió a favor de Pablo Amílcar Sandoval; 21% Félix Salgado Macedonio; 15% Adela Román; 14% Luis Walton; 7% Beatriz Mojica, 3% Antonio Gaspar, 10% ninguno y 7% no sabe.



Al carearse con otros aspirantes de diferentes partidos, en preferencia efectiva, Pablo Amílcar Sandoval de Morena registró 50%; Beatriz Mojica del PT 17%; el priísta Manuel Añorve Baños 17%, Evodio Velázquez del PRD 9%; el independiente Jorge Camacho 4% y algún candidato del Partido Acción Nacional (PAN) 3%.

Asimismo, en preferencia bruta, Pablo Amílcar Sandoval registra 38%; la petista Beatriz Mojica 13%; el priísta Manuel Añorve 12%; Evodio Velázquez del PRD 7%; el independiente Jorge Camacho 7% y algún candidato del PAN 2%.



En otro rubro, si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado de Guerrero, en preferencia efectiva por partido, Morena logra 62%; PRI, 18%; PRD 7%; PT 5%; independiente 3%; PAN 3%; PVEM 1% y otros 1%.



De igual forma, al cuestionar a los guerrerenses afines a MORENA ’¿qué opinión tiene de los siguientes políticos?’, los primeros lugares los ocupan el presidente Andrés Manuel López Obrador con un saldo de opinión de 70 puntos; Pablo Amílcar Sandoval con 32; Carlos Reyes Torres con 22; Héctor Astudillo Flores con 15; Néstora Salgado García con 14; Beatriz Mojica Morga con 14; y Jorge Camacho Peñaloza con 8 puntos.