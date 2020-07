Pablo Amílcar Sandoval es el mejor para gobernar Guerrero: Mariana García Guillén

Al afirmar que Guerrero, requiere de un gobernante incorruptible, intachable, ’sin cola que le pisen’, honesto, trabajador, capaz y que siga la línea de la Cuarta Transformación, la diputada local, Mariana García Guillén, afirmó que el mejor candidato para abanderar Morena en 2021 y que reúne estas características es el actual representante del Gobierno de México, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



’Yo lo he dicho y lo sostengo abiertamente, Pablo Amílcar Sandoval, es el mejor personaje que podría tener Guerrero al frente del gobierno, es mi candidato y sería el mejor candidato para los guerrerenses’, refirió.



En entrevista, la morenista de Acapulco reconoció que sus declaraciones a favor del diputado con licencia, incomodaban a diversos aspirantes, pero expresó que para gobernar Guerrero se necesita un personaje que conozca la raíz del movimiento, los principios y que mantenga esa línea de trabajo del gobierno federal, para garantizar un verdadero cambio.



’No creo en los personajes, con todo respeto, que quieren de Morena un espacio y no cualquier espacio, el espacio de la gubernatura, que es el paso de la transformación en Guerrero, en esos personajes no confío mucho, pero insisto somos respetuosos de todos los que tienen aspiraciones’, afirmó García Guillén.