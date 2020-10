Pablo Amílcar Sandoval, personaje con más preferencia de votación rumbo elecciones para la gubernatura; Felix Salgado, en segundo lugar

Entre los personajes por los cuales los guerrerenses votarían de cara a las elecciones para renovar la gubernatura en el proceso electoral 2021, Demoscopía digital posicionó como favorito a Pablo Amílcar Sandoval, seguido por el ex senador Félix Salgado Macedonio.



En la encuesta de octubre aplicada el 1 y 2 de este mes por Demoscopía Digital, el partido político mejor posicionado es Morena con 44.18% puntos, mientras que el PRI como segunda fuerza en el estado mantiene 13.28% puntos, que refleja una direfencia de 30.9 puntos.



Respondiendo a la pregunta: Si hoy fueran las elecciones, independientemente de su preferencia de partido, ¿por quién votaría si estos fueran los candidatos a gobernador?

36.91% de las personas encuestadas eligió a Pablo Amílcar Sandoval representando al partido Morena, sobre el 14. 02% de Manuel Añorve del PRI, mientras que Carlos Reyes del PRD mantiene 3.97% de las preferencias.



En un segundo careo, respondiendo a la pregunta: Si hoy fueran las elecciones, independientemente de su preferencia de partido, ¿por quién votaría si estos fueran los candidatos para gobernador?

38. 26% de los encuestados seleccionó a Pablo Amílcar Sandoval por el partido Morena; mientras que Ricardo Taja por el PRI alcanzó 11. 97% de los puntos, seguido por Carlos Reyes Torres del PRD con 5.36%.



En un tercer careo, representando al partido Morena, el ex senador y dos veces candidato a la gubernatura, Félix Salgado alcanzó 32.03% de las preferencias por encima del 16.76% de Manuel Añorve representando al PRI, seguido por Marcos Parra del PAN con 5.44% puntos.



En un último careo, de igual manera representando a Morena, Félix Salgado alcanzó un 34.32% de las preferencias, sobre el 16.27% que alcanzó Ricardo Taja del PRI.



De acuerdo a la información proporcionada, existe una diferencia significativa entre los dos personajes que pudieran representar al partido Morena: en la primera pregunta Pablo Amílcar Sandoval aventaja a Félix Salgado con 4.88% de los puntos, mientras que en la segunda pregunta, la diferencia a favor del ex delegado, es de 4.04% puntos.