Pablo Amílcar Sandoval, recibe respaldo de expresidentes en activo de comités del PRD rumbo al 2021.

www.guerrerohabla.com



Guerrero.–Por considerar que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros representa los verdaderos ideales de izquierda que necesita Guerrero, ex presidentes y presidentes en activo de comités municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumaron este día públicamente a las filas de Morena.



En conferencia de prensa en Acapulco, arropados por el Presidente Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, la diputada Mariana García Guillén, y los consejeros del partido Servando Nava, Laurentina Irra, Omar Ortiz, Graciela Márquez; los ex perredistas se unieron a los trabajos territoriales en la entidad.



Dicho bloque de expresidentes del PRD que se sumaron fueron encabezados por Isaías Arellano Maldonado ex presidente de comité de Acapulco y Asunción Martínez Ortiz de Chilpancingo (quienes se adhirieron en 2018 a Morena); de Petatlán, Rafael Abarca; de Atoyac de Álvarez, Francisco Téllez; de Coyuca de Benítez, Óscar Cortez Abarca; de Iguala, Mario Martínez Bustamante, de Arcelia, Ángel Palacios, y el actual dirigente, Rafael Salgado Wences; de Apaxtla, Sergio Cayo Villalobos, de Tlapehuala, Carlos Santamaría, y Adulfo Camilo Sánchez, de Xapatláuac.



Los expresidentes perredistas hicieron un llamado a las fuerzas progresistas para sumarse ’a este proyecto ético y moral’ que encabeza Pablo Amílcar Sandoval.



Los izquierdistas mostraron su respaldo al diputado local con licencia morenista, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ’Pablo representa la verdadera 4T y como ciudadanos nos definimos para que sea el candidato del partido guinda a la gubernatura de Guerrero’, expresaron.



Recordaron que el PRD a olvidado la verdadera esencia de la izquierda, cometiendo diversos errores, como apoyar el pacto por México y también aliarse con el PAN en 2018.



Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, manifestó que el movimiento obradorista no busca pactar ni ’negociar’ con entes políticos que se consideran de la cúpula partidaria, ’nosotros desde hace 10 años hemos recorrido cada uno de los municipios y allí conocimos liderazgos reales, los cuales anteriormente eran utilizados por personajes oscuros, pero que ahora tendrán un protagonismo fundamental para triunfar en los comicios venideros’, dijo.



Precisar que los ex perredistas podrán afiliarse a Morena cuando dicho partido abra su proceso a nivel nacional.