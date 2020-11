Pachecos de fiesta: aprueban uso lúdico y cultivo de mariguana

El día de ayer, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la mariguana bajo control federal.



El Senado avaló con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones el dictamen sobre la mariguana prevé suprimir los artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo lúdico del cannabis, cumpliendo así una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, y además crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.



’Representa un gran momento histórico para hacerle justicia a los pueblos que perdieron tantos seres humanos en la mal llamada guerra contra las drogas’, manifestó en el pleno la Senadora Imelda Castro, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que impulsó la iniciativa.



En espera de que sea aprobado por la Cámara de Diputados, esta legislación colocaría a México como el tercer país, después de Uruguay y Canadá, que regula el cannabis recreativo a nivel federal.



El texto en cuestión permite consumir mariguana con fines recreativos siempre que no sea delante de menores de edad, aumenta de 5 a 28 gramos la cantidad de cannabis que se puede poseer y autoriza poder cultivar cuatro plantas por persona.



Sólo se sancionará penalmente la posesión de más de 200 gramos de cannabis, mientras que tener entre 28 y 200 gramos se saldará con una multa.



Fumar mariguana sólo estará permitido en los domicilios particulares y en los locales de asociaciones de consumo de cannabis.



Ante la expectativa generada, una concentración de activistas a puertas del Senado exigió este miércoles legalizar la marihuana ’sin simulaciones’.



Desde hace meses, a un lado del Senado hay un plantío de cannabis tolerado por las autoridades donde se reúnen personas para fumar.



En 2018, la Suprema Corte dio la razón a cinco recursos de amparo que denunciaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico del cannabis, por lo que se estableció jurisprudencia.



El tribunal dispuso que negar el autoconsumo de cannabis a personas mayores de edad ’viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad’.



En noviembre pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso mexicano debe haber regulado el uso recreativo de la marihuana antes del 30 de abril.



Sin embargo, los legisladores pidieron una prórroga por la pandemia de la covid-19 y el plazo definitivo se recorrió hasta el 15 de diciembre.



El ex presidente de México, Vicente Fox, en septiembre se dio a conocer que se asoció con una empresa de Nuevo León, para comercializar en los principales destinos turísticos de la república los productos derivados de la marihuana.



De acuerdo con una publicación de El Universal, el ex mandatario firmó un convenio de tres años como inversionista para participar con la empresa Paradise en alrededor de 400 tiendas.



en una entrevista on line, Fox Quesada dijo que en apego a las medidas sanitarias, se ha visto obligado a cerrar centros de trabajo y seguir pagando salarios, lo cual limitó su capacidad adquisitiva.



’Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud’, aseguró al aire.



Sin embargo, esto contrasta con lo declarado por Paradise, quien dice que Fox figura como inversionista desde 2019. Con información de FORBES