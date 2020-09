Pachuca necesita una reestructuración de fondo: Pablo Vargas

PACHUCA NECESITA UNA REESTRUCTURACIÓN DE FONDO



- Realizaremos una planeación adecuada a largo plazo.



- Se debe cambiar la normatividad, los reglamentos y el bando de policía y buen gobierno.



En el proyecto del aspirante a la presidencia municipal de Pachuca, por la candidatura común ’Juntos Haremos Historia en Hidalgo’, Pablo Vargas, se trabaja en una planeación a largo plazo, pues la falta de continuidad de proyectos generó una reacción en cadena, dejando grandes problemas sociales, económicos y estructurales para la capital hidalguense.



’En el año 2000 se inició con proyectos a largo plazo; sin embargo, la falta de compromiso de las anteriores administraciones ocasionó que estos planes originaran grandes problemas como los asentamientos irregulares, la falta de servicios, problemas sociales de marginación, exclusión y discriminación, en la capital hidalguense tenemos una gran problemática acumulada por décadas, por ello nuestro proyecto es generar una planeación adecuada para 5 años, para 20 años, por lo que no será una labor fácil y mucho menos rápida’, manifestó el candidato de Morena.



Ante pobladores de la colonia La Raza, Pablo Vargas explicó que se tiene que hacer una reestructuración del presupuesto del municipio, ya que solamente se destinan 100 millones de pesos al año en obra pública para los barrios y colonias, ’es un presupuesto que no alcanza para nada, son migajas que han dedicado los anteriores gobiernos; por eso no hay obra, además de que son de mala calidad, tenemos que fortalecer estás áreas y trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal, pues la pavimentación de la ciudad también es responsabilidad de ellos, y al menos la anterior administración decidió no firmar contratos para mejorar las calles de la capital’.



Agregó que, ’no bajo ni un quinto de los programas federales, por esa diferencia entre partidos, por eso les digo, no voy a tener el problema de etiquetas partidarias, vamos por un gobierno para todos, un gobierno que refleje, que represente los intereses de la ciudadanía, no de partidos, no de etiquetas’.



El candidato a dirigir la administración pachuqueña aceptó que será un trabajo complicado, ’un proyecto que va a tardar, y que no va a ser fácil, por eso necesitamos reorganizar, reestructurar, transformar el gobierno municipal que está hecho un desastre, no hay coordinación, no hay un liderazgo de gobierno y en eso también tenemos que trabajar’.



Por último, con vecinos de la Ampliación Felipe Ángeles agregó que se debe cambiar la normatividad, los reglamentos, el bando de policía y buen gobierno, ’necesitamos actualizar el gobierno municipal bajo una nueva legalidad y generar las condiciones para un buen gobierno, eso es lo que pretendemos en estos tres años y medio que vamos a tener de administración’, finalizó el candidato por Morena, Pablo Vargas.



Durante este domingo, el candidato también recorrió y platicó con vecinas y vecinos de Venta Prieta y Santa Julia.