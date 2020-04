Paciente de Covid-19 y familiares golpean y contagian a personal médico del Hospital Gabriel Mancera.



Ricardo Montoya



Movidos por la estupidez, prepotencia e ignorancia, familiares de una persona contagiada de coronavirus Covid-19 agredieron al personal médico del Hospital General Regional 1 Doctor Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, conocido como "Gabriel Mancera" de la Ciudad de México (CDMX), para llevársela a otro sitio.



Esto sin importarles que por su condición el paciente ya no podía ser transportado ante el riesgo de contaminar y contagiar a otras personas.



En un video que se subió a redes sociales se ve a los familiares del enfermo agrediendo a vigilantes y médicos para llevarse a su familiar, desacatando las medidas de cuarentena y amedrentando a los trabajadores.



Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores.



El paciente tenía dificultad para respirar y recibió el diagnóstico positivo, pero exigió alta voluntaria.



No obstante, siguiendo los protocolos el personal médico le negó la salida por el riesgo de contagio a otras personas.



Mientras agredian al personal médico, los familiares apelaron a Derechos Humanos lo cual fue replicado por las enfermeras quienes les dijeron que ellas también los tenían y que el individuo estaba contagiando a todos.



En una parte del video se observa como le intentan quitar el celular a la enfermera.



El video no aclara si el paciente fue sacado del hospital.



Hugo López-Gatell lamentó y condenó las agresiones a personal médico de hospitales que atienden el Covid-19 en el corte de salud de este 11 de abril, e hizo un llamado a respetar a los trabajadores, pues se exponen para salvar a los contagiados y atender la crisis de salud.