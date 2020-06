PACIENTES CON VIH/SIDA O ETS NO TIENEN MAYOR RIESGO DE CONTRAER COVID-19 CON LOS CUIDADOS BÁSICOS

El virus COVID-19 ha provocado que el estar bajo tratamiento médico por enfermedades crónicas implica tener defensas bajas, por lo que deben tomarse medidas de protección más estrictas, sin embargo aquellas personas diagnosticadas con VIH/SIDA o Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) que lleven un tratamiento controlado no forman parte de este sector de la población de alto riesgo de contagio.





Hasta el momento no se ha demostrado que las personas diagnosticadas con VIH/SIDA o ETS tengan un riesgo mayor al resto de la población, las medidas de prevención y protección son las mismas que el resto de la población, apuntó el Dr. Juan Manuel García Díaz, jede del Departamento de VIH/SIDA-ETS, sin embargo, y ante la sospecha de estar en riesgo de contraer alguna de estas enfermedades deben acudir al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).





’Como regularmente se ha estado brindando el servicio antes de la pandemia, los CAPACITS no han cerrado, son unidades que están operando y que están brindando un servicio a la población; principalmente realiza tamizaje de VIH, si el tamizaje es reactivo se realizan pruebas confirmatorias para VIH, si se confirma la enfermedad se le realiza la entrega de fármaco y seguimiento de su enfermedad de forma gratuita, además de ser unos centros de atención de tratamiento somos unos centros de diagnóstico, toda aquella persona que tenga factores de riesgo para VIH u otra ETS puede acudir ahí para la realización de tamizaje de Sífilis y de VIH’, expresó.





Aunque los datos son escasos, por el momento no parece que las personas con VIH y un sistema inmunitario fuerte corran un mayor riesgo de infección por COVID, ni de que esta infección evolucione con mayor gravedad.





La mejor manera de prevenir el COVID-19 es evitar la exposición al virus, en el caso de las personas que viven con VIH las medidas de prevención son las mismas que las recomendadas para población general: lavarse las manos frecuentemente o usar gel antibacterial alcoholado al 70%, limpiar superficies de alto contacto, sugerir la higiene o etiqueta respiratorias, evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca, mantener la sana distancia y espacios ventilados, quedarse en casa si se presentan síntomas, usar cubre bocas si está estornudando, tosiendo o en compañía de alguien que representa un riesgo.





Para aclarar cualquier duda, en Sinaloa tenemos el CAPACITS de Los Mochis, CAPACITS Culiacán, CAPACITS Mazatlán y un Servicio de Atención Integral Hospitalaria en el Hospital General de Escuinapa donde se brindan los servicios de tamizaje de Sífilis, tamizaje de VIH y Hepatitis C.





Además, se cuenta con equipos multidisciplinarios donde se brinda atención psicológica a personas con reciente diagnóstico o que ya se encuentran en tratamiento para mejorar el apego al mismo; se encuentra personal de trabajo social, el cual apoya a los pacientes para brindarle todos los esquemas tanto de diagnóstico, tratamiento y seguimiento y el personal médico y de enfermería que dan seguimiento a nuestros pacientes tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.





Con un horario de atención de 8:00 a 14:30 H., de lunes a viernes, los CAPACITS llevan a cabo también la labor de prevención, por lo que entregan condones como principal agente protector a enfermedades de transmisión sexual de forma gratuita, los condones que la población requiera los pueden solicitar en estas unidades.