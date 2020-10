Paco Olvera está nervioso y pone sus bigotes a remojar

El juicio a los expresidente del país llevado a consulta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también ha puesto nerviosos a los exmandatarios, entre los que se incluye el hidalguense Francisco Olvera Ruíz.



En su columna publicada para El Universal, argumenta que las necesidades y preocupaciones de los mexicanos son otras, en franca defensa hacia el expresidente Enrique Peña Nieto para que no sea enjuiciado, tratando de argumentar la exposición aunque sin un solo punto fuerte.



Y tiene razones para preocuparse.



La sed de justicia de los mexicanos y el cambio de pregunta hacia la consulta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de hecho le pone en la mira por sus malos manejos.



Hoy se sabe que existen por lo menos 14 expediente judiciales que se están integrando hacia sus excolaboradores, lo que provocará que en alguno de ellos salga su nombre a relucir.



Se salvó de ser sujeto a proceso por sus famosos ’pellizcos’ al presupuesto de 2.7 mil millones de pesos.



Se salvó de ser involucrado en La Estafa Maestra pese a que los exfuncionarios que incurrieron en dichos ilícitos, no se mandan solos.



Ahora tendrá que amanecer con el Jesús en la boca para que alguno de los indiciados por las autoridades federales no revele su nombre ya no por su acabada carrera política sino por su propia libertad.



Paco Olvera está nervioso.

Atizos



El exgobernador Francisco Olvera no es el único que recibe voz en un medio nacional pese a que su pasado reciente le pisa los talones y amenaza su libertad misma. Martha Gutiérrez, encargada de amordazar medios durante el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong (fuimos víctimas de esa práctica que conocemos de primera mano) también presume de dicha dádiva.



La línea editorial de todo medio es respetable, siempre que se haga con periodismo, investigando, contrario a lo que se hace ahora que simplemente se le da voz a opositores sin analizar sus capacidades y/o antecedentes.



Dar espacio a columnistas que en sus escritos no plasman ni pies ni cabeza de aquello que quieren argumentar para golpetear a AMLO -como hizo Martha al decir que contaba con “datos” sobre la baja de popularidad del ejecutivo federal, cuando todas las casas encuestadoras serias dictan lo contrario- no hace sino enterrar la poca credibilidad que aún guardan algunos en ciertos sectores de la población.