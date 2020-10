Pacta Adela Román con restauranteros acciones contra el COVID-19

Empresarios restauranteros se comprometieron a respaldar las acciones que encabeza el Gobierno de Adela Román Ocampo, para contener contagios de COVID-19.



En la Sala de Cabildo "Juan R. Escudero", la alcaldesa atendió a integrantes de este importante sector, donde escuchó planteamientos y demandas de cada uno de ellos, quienes también se comprometieron a fortalecer acciones preventivas contra la pandemia que ha cobrado muchas vidas en el puerto.



La primera autoridad en el municipio señaló que el Ayuntamiento no tiene intención de perjudicar a nadie. "Yo los felicito por ese compromiso con Acapulco, porque si no lo cuidamos entre todos, Acapulco se nos va a ir de las manos", añadió referente a los efectos causados por la inseguridad desde hace más de una década, perdiendo turismo de alto poder adquisitivo y que ha costado mucho recuperar.



El vocero del colectivo "Aislados Pero Unidos", Enrique Castro Soto, agradeció a nombre de sus representados a la presidenta municipal el que los haya recibido y atendido, y subrayó: ’Nosotros no huimos a las reglas, las conocemos, somos empresarios responsables que queremos lo mejor para nuestro puerto’.



Previamente, el secretario Particular de presidencia, Jesús Edmundo García López, dio a conocer un documento en el que expresó que la gravedad de la pandemia por COVID-19 es un problema urgente de atender, donde se requiere la participación del sector gubernamental como del social y empresarial.



En la reunión estuvieron presentes el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera; la directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal; el director del Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (CAPTA), Jondalar Castillo Ledezma y el coordinador de Protección Civil, Cuauhtémoc Gayosso Pérez.