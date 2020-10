Pactan Manlio y Gándara

El pacto quedó sellado y la estrategia definida, entre Ernesto ’Borrego’ Gándara y Manlio Fabio Beltrones, quienes se reunieron hace unos días para unir fuerzas y esfuerzos en pos del gobierno de Sonora.



Con este acuerdo, en el que dicen se encuentra también la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, los priistas consideran tener lo necesario para mantener la plaza como entidad priista.



Sonora es uno de los pocos estados en los que el partido tricolor podría reverdecer laureles, siempre y cuando actúen cohesionados y sin fracturas, por lo que se busca establecer las formas para marchar juntos, en un acuerdo entre grupos que rompieron lazos en el pasado no tan lejano.



La historia relata que en 2009, Manlio apoyaba a Gándara para convertirse en sustituto de Eduardo (Robinson) Bours, pero la animadversión del entonces gobernador sobre su antecesor provocó el cierre de oportunidades para el entonces alcalde de Hermosillo, quien fue vencido en una elección interna por Alfonso Elías Serrano, quien perdió en la elección constitucional.



Hace unos días, Bours Castelo se refería a Gándara en malos términos, diciendo que no cumplió su palabra y no se sumó en 2009 a la campaña del candidato que lo venció en la interna.



Incluso en aquel entonces se dijo que además de lo ocurrido en la guardería ABC, fueron Beltrones y Gándara los factores que operaron para la derrota del priista Elías Serrano y a favor del triunfo del panista Guillermo Padrés Elías.



Seis años después, Manlio operó para que la senadora Claudia Pavlovich relegara nuevamente al también senador Ernesto Gándara, enfriando la relación entre ambos.



Hoy, Manlio Fabio busca nuevamente insertarse en la actividad política, convirtiéndose en el operador político de Gándara Camou, actividad en la que ha fracaso continuamente.



Manlio es negociador no operador, ni estratega de lo que dan cuenta sus fracasos. Fue el operador de Roberto Madrazo Pintado en la disputa interna de la candidatura presidencial en 1999 y Roberto fue vencido por Francisco Labastida Ochoa. Buscó la coordinación de los diputados priistas en 2003 y cayó vencido por Elba Esther Gordillo. Fue el coordinador de campaña del candidato presidencial, Roberto Madrazo en 2006 y el tabasqueño se fue al tercer lugar. Intentó la candidatura presidencial del PRI en 2012 y avasallado por Enrique Peña Nieto desistió de ello. Llegó a la presidencia del PRI y en 2016, bajo su conducción, los tricolores perdieron siete de 12 gubernaturas en disputa.



Ahora, los priistas bajo la conducción de Manlio y Gándara (si éste logra la candidatura) enfrentarán en las urnas al todavía secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo.



La lucha tendrá como respaldo dos de las figuras colosistas que siempre se han cobijado bajo la figura del sacrificado candidato presidencial del PRI. Manlio se dice uno de los más cercanos a Luis Donaldo Colosio, lo que niegan las llamadas viudas de Colosio, mientras que Durazo se ostenta como el eterno secretario particular de Luis Donaldo.



La figura del nativo de Magdalena de Kino será exaltada en los frentes, el del PRI y el de Morena, ya que tanto Manlio como Durazo se dicen los herederos de quien fuera asesinado en Lomas Taurinas.



Pero mientras el todavía secretario de Seguridad tiene preparada su renuncia para el 31 de octubre, Gándara Camou no sabe todavía si la gobernadora Pavlovich honrará su palabra de dejarlo pasar o actuará como lo hizo Bours Castelo de cerrarle el paso a la candidatura, con un candidato más acorde a ella.



Claro que también habrá que ver si las encuestas del partido muestran que Gándara Camou es el mejor posicionado y si lo avala la dirigencia nacional del partido, presidida por Alejandro Rafael Moreno Cárdenas.



****



Salta la duda sobre cuál será el papel que jugará Heriberto Galindo en esta contienda sonorense. Actuará a favor de Durazo a quien asesora, mediante su director de Comunicación Social, Carlos Durán o apoyará en la operación a Manlio Fabio y Gándara, con los que tiene lazos afectuosos desde hace mucho. Heriberto es otro de los colosistas que se encontrará en una encrucijada durante el proceso electoral del 2021.



