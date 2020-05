Pacto de unidad y cooperación para superar la crisis: Javier Saldaña

El Analista Internacional y ex funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Corlazolli; la investigadora de la Universidad Católica de Chile, Gloria de la Fuente González y el rector, Javier Saldaña Almazán propusieron un pacto de unidad y cooperación entre los gobiernos latinoamericanos para enfrentar la crisis económica de la pandemia, que está afectando a la población más vulnerable.



Durante la Mesa de Análisis ’La Política tras la Pandemia’ que transmitió la Universidad Autónoma de Guerrero en redes sociales, los expertos vislumbraron un escenario muy distinto en términos políticos, sociales y culturales en países de Latinoamérica por la crisis sanitaria del Covid-19.



En el análisis, el rector Javier Saldaña Almazán ratificó que en Guerrero, se necesita un acuerdo entre todos los sectores públicos de la entidad y sumar acciones conjuntas: ’debemos pensar en la población que no tiene un salario fijo y cómo desde nuestros espacios podemos ayudar a las familias más afectadas por la pandemia’.







También, Saldaña Almazán coincidió que el panorama mundial no será el mismo que cuando inició la pandemia en México: ’los paradigmas en la política tradicional van a cambiar y ahora para ganarse el respeto del pueblo, tienen que ser palpables las acciones que realicemos por ellos’.







Sobre las afectaciones, el Doctor Juan Pablo Corlazolli consideró que la pandemia reveló muchas limitaciones de los gobiernos latinoamericanos y aseguró que el panorama del futuro inmediato es ’grave y será muy difícil para el Estado gestionar tantas limitaciones sociales’.







Sostuvo que los Estados democráticos ’tienen que ver el problema en conjunto, es decir, un modelo de cooperación para ir abordando la contención de la epidemia y posteriormente, realizar acciones conjuntas y políticas de fondo que permitan forjar ciudades con mejor calidad y servicios de salud’.







El analista político también externó que los congresos federales ’deben repensar los presupuestos públicos y analizar dónde es puntual la inyección del dinero; nos estamos enfrentado a una de las peores crisis económicas de los últimos años en el mundo y aquí es donde veremos la capacidad y sensibilidad política de los gobiernos para apoyar a los más afectados por la pandemia’.



En esta misma vertiente, la investigadora de la Universidad Católica de Chile, Gloria de la Fuente González aseguró que el coronavirus incrementó la crisis política, precariedad y las desigualdades laborales que impactarán en el futuro.



’En su gran mayoría, las democracias de Estado ya venían mal y en el futuro no creo que haya buenos resultados pospandemia porque persiste una fragilidad en las autoridades’, dijo.



