Padres de niños con cáncer denuncian penalmente al Presidente de México por abuso de autoridad y desvío de recursos

La abogada de padres de niños con cáncer, Andrea Rocha y Jesus Zambrano, líder nacional del PRD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios del Gobierno, incluído el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el presunto desvío de recursos y abuso de autoridad que afecta los tratamientos oncológicos infantiles. La querella también es en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer; el titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Insabi, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra; y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por el presunto desvío de recursos y abuso de autoridad que afecta los tratamientos oncológicos infantiles.



Afuera de la Fiscalía, la abogada explicó que el presidente López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República dar al Insabi 500 millones de pesos para la compra de boletos de la rifa del avión y no los destinó directamente al sector salud, y solo ganaron 13 premios de 20 millones de pesos ’por lo que no les salieron las cuentas’.



’Él iba a instruir a la fiscalía que esos 500 millones se los destinará al Insabi, entonces para que ese dinero lo destina para la compra de cachitos y no lo das directamente para hospitales, esa es la pregunta, las matemáticas no nos salen al final de la rifa porque él que más termino perdiendo es el Insabi, solo gano 13 premios si multiplicas 13 por 20, pues los 260 millones no compensan los 500 millones que tenían destinados’.



Además, aseguró que ante el desabasto de medicamentos y quimioterapias para niños con cáncer se han registrado mil 600 decesos de pacientes infantiles.



’Derivado de la creación del Insabi y al carecer de reglas de operación en este organismo no sé puede fiscalizar el presupuesto que se está destinando y cómo se está destinando para la compra de las quimioterapias de los niños, si bien el seguro popular tenía fallas los padres mencionan que nunca habían vivido una crisis de esta magnitud’, dijo.



Por último, señaló que con la desaparición del fondo de gastos catastróficos el abasto de medicamentos y la atención para niños que padecen cáncer podría complicarse.



Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/denuncia-abogada-de-padres-de-ninos-con-cancer-a-amlo-ante-la-fgr/