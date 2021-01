Paga Hidalgo 640 mil diarios de intereses por deuda de Núñez, Olvera y Chong

Aunque los exgobernadores Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Ángel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruíz prácticamente hayan dejado de influir en la vida política de la entidad, su "legado" en materia de deuda pública sigue afectando a los hidalguenses, toda vez que cada hora que pasa del año 2021, Hidalgo debe 26 mil 660 pesos más por concepto de deuda pública solamente de intereses, lo que se traduce en 640 mil pesos diarios, reveló el presupuesto de egresos 2021 para la entidad.



Lo anterior con la particularidad de que los millonarios financiamientos solicitados en su oportunidad por los referidos, no pudieron reflejarse en una sola acción concreta que le haya justificado ni en su momento ni mucho menos en la actualidad.



El actual gobernador de la entidad Omar Fayad Meneses también ha solicitado deuda aunque esta ha sido quirografaria, es decir, pagadera antes de un año y sin comprometer participaciones, además de disminuir el adeudo recibido por Olvera Ruíz en alrededor de 1.2 mil millones de pesos.



De acuerdo con el documento publicado el 31 de diciembre pasado -que debió salir a la luz 28 días antes según la Ley-, el saldo neto de la deuda pública directa de largo plazo del Gobierno del Estado al 30 de septiembre de 2020 fue de 4 mil 533 millones 335 mil 906.56 pesos.



’Para el ejercicio fiscal 2021 se establece una asignación presupuestal por 555 millones 390 mil 486 pesos para el pago del servicio de la deuda’, de los cuales el pago a capital será de 321 millones 847 mil 605 en tanto que para intereses y otros gastos se destinarán 233 millones 542 mil 881 pesos.



Así, por cada peso destinado al pago de la deuda, en realidad sólo 58 centavos van a la suerte principal y el resto al pago de intereses.



Para finales del 2021 se espera que a Banorte le sean abonados a la suerte principal 132.3 millones, a Banamex 110.4 millones, a Banobras 50 millones y a BBVA Bancomer 29.1 millones, liquidando este último que fue quirografario y solicitado por Fayad Meneses.



Cabe señalar que ninguno de los 4.5 mil millones de pesos que se deben actualmente han tenido un impacto en la población hidalguense, siendo la mayor parte de dicho monto solicitado por José Francisco Olvera, quien incluso dejó mayores pasivos sin detectar en la cuenta pública pero que no fueron denunciados penalmente por la Secretaria de Finanzas Jessica Blancas, quien en su momento dio a conocer 10 mil millones más adeudados y no reconocidos.



De hecho, fue en el periodo de Olvera Ruíz que Pemex habría saldado los 1 mil 050 millones de pesos desembolsados para la adquisición de terrenos de la fallida Refinería Bicentenario e incluso brindó otros 450 millones -más los intereses generados- para pagar las supuestas obras ’complementarias’ al proyecto que nunca se edificaron pero cuyo recurso no se reintegró a la entidad emisora de deuda.