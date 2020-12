Pagan 200 mil diarios a Claudio X. por frente AntiAMLO

El proyecto ’Sí por México’, que encabeza el empresario Claudio X. González Guajardo y busca darle aliento a los partidos opositores, es el hijo de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual ha sido financiada históricamente por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).



Según la investigación de Álvaro Delgado, publicada en Proceso, el primer donador de MCCI fue Claudio X. González Laporte, padre del actual mesías de la oposición. El magnate, quien fue presidente del CMN y asesor de Carlos Salinas de Gortari, habría aportado 2 millones de pesos a la plataforma.



Después, llegarían otros 3 millones de pesos de la empresa Kimberly-Clark. Por lo tanto, ’con esos 5 millones de pesos nació financieramente MCCI, el grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta julio, cuya sucesora, María Amparo Casar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marko Cortés’, detalla el reportaje.



Actualmente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibe un promedio de 70 millones de pesos al año, gracias al alto perfil de sus patrocinadores.



Uno de estos mecenas es Valentín Diez Morodo, expresidente del CMN y actual líder del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).



También está Antonio del Valle Ruiz, expropietario del banco HSBC, presidente del Grupo Kaluza y padre de Antonio del Valle Perochena, actual presidente del CMN.



’Otro promotor es Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió ‘la cúpula de cúpulas’ en la elección de 2018 y que, junto con González Laporte y otros expresidentes del organismo, impulsó el proyecto presidencial de Anaya’, puntualiza Delgado en su texto.



Asimismo, destaca la presencia de otros integrantes del CMN, como el accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico, Eduardo Tricio Haro, y el dueño de Grupo Pisa, Carlos Álvarez Berkelio, quien dominaba el mercado de medicamentos contra el cáncer —sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto— y ahora su consorcio se encuentra vetado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a múltiples irregularidades en los contratos anteriores.



’El grupo detrás de González Guajardo, auxiliado en su nuevo proyecto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparme), Gustavo de Hoyos Walther, lo integran —además de Ricardo Guajardo Touch, exdirector de Bancomer— los hermanos Torrado, de Grupo Alsea, que controlan las franquicias Starbucks, Domino’s y Vip’s, entre otras, y los dueños de tiendas Chedraui, estos dos últimos también son integrantes del CMN’, explica el periodista.



A pesar que MCCI navega con la bandera de exigir transparencia al gobierno, se trata de una organización que se ha caracterizado por manejarse en la opacidad, especialmente con respecto a su financiamiento y al uso de recursos que provienen de donativos no solo de empresas mexicanas, sino también extranjeras.



Según su página web, MCCI se excusa en el siguiente argumento: ’con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de Mexicanos vs. Corrupción e Impunidad AC, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización’.