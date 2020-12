Pagan favores y lealtades a Esteban Moctezuma

HACE MUCHOS AÑOS, POCO ANTES DE LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE LUIS ECHEVERRÍA, PLATICANDO CON GUTIÉRREZ BARRIOS, LE PREGUNTÉ: USTED SE GURAMENTE ESTARÁ ENTERADO DE QUIÉN ES EL HOMBRE SELECCIONADO PARA LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL y él, observándome, me contestó: ’hace como treinta años le pregunté a una importante periodista casi lo mismo y ella me contestó: ’pues eso en una determinación muy guardada y secreta por un selecto grupo de políticos de alto nivel y a nuestro nivel lo que es más importante es observar quién de los políticos podrá subir a ser secretario o Ssubsecretario o gobernador y estar un poco a su lado, protegido por su sombra’, al poco tiempo por varios motivos y algunas importantes comisiones que me encargaron supe que el hombre seleccionado sería Carlos Salinas de Gortari y que don Fernando llegaría, primeramente, a ser gobernador en Veracruz ,y posteriormente, secretario de Gobernación.



Cuando escuchaba al presidente López Obrador decir que en política además de ’necedad’, de constancia, de visión al futuro, se tenía que tener lealtades y SUERTE, vine comprendiendo muchas razones que ahora se van explicando. Algunos políticos solamente hablan por hablar y explican sin saber realmente las razones o pretendiendo ocultar los caminos que van recorriendo los políticos, así he escuchado muchas veces que Esteban Moctezuma Barragán solamente ha sido un político descalificado y con suerte, la realidad es que su lealtad y constancia y discreción le han permitido escalar puestos y presupuestos y ser un factor importante en el juego del poder. Primeramente en la campaña de Luis Donaldo Colosio estuvo directamente relacionado con Ernesto Zedillo y lo acompañó en la Oficialía Mayor, habiendo desempeñado varios cargos de administración en los procesos de electorales, así cuando subió el presidente Ernesto Zedillo lo comisionó en la Secretaría de Gobernación, donde se ’dejo engañar’ por el mañoso de Madrazo, cuando se le descubrieron los fraudes y trácalas para conservar la gubernatura en Tabasco y se le ofrecía por medio del secretario de Gobernación un puesto federal para que dejara la gubernatura y pudiera ocupar el puesto Andrés Manuel López Obrador, quién había ganado y demandaba se respetara el triunfo, pero ¡Lástima, Margarito! Se quedaron bateando y Roberto Madrazo robando el poder y esto obligó a renunciar a don Esteban, quién seguramente operó las determinaciones ofrecidas por Zedillo y aplaudidas por las gentes de operación política como Manuel Camacho Solís y así llego a estar arropado por un importante grupo político que se quedó con el Canal 13 y desarrolló la Fundación Azteca para justificar impuestos y gastos y recursos y presupuestos y durante 15 años Moctezuma ha sido su presidente, y ahora, el operador de la política educativa y del mayor presupuesto del país que no es cosa menor.



Así que seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que reconocerse que tiene lealtades y agradecimientos, y por ello lo comisiona como EMBAJADOR ANTE LOS ESTADOS UNIDOS y para ello muchos dicen que no cuenta con la experiencia, pero se olvidan que la experiencia en política está dirigida por el que manda y ordena y se hace con el tiempo y las lealtades y lo que importa más, no es la experiencia, sino la probada lealtad al grupo de AMLO de parte de Esteban Moctezuma, quién además tiene, en el caso de Oaxaca, muchas relaciones que se deberían esclarecer por los jugosos contratos que le ofrecieron a sus cuates en los tiempos de Gabino Cué y de Jorge, el ’Coco’ Castillo, y así, algunos, nos explicamos la enorme protección que les brinda impunidad a los políticos que han saqueado la entidad… por ello, en política, no hay improvisaciones, hay lealtades o facturas a cobrar y a pagar…



Así las cosas recordemos que las relaciones en los Estados Unidos se fueron fortaleciendo por las relaciones de Marcelo Ebrad que estando perseguido y acosado por la administración de Mancera, con el visto bueno del presidente Peña, se dedicó a fomentar su relación con varios destacados políticos de los demócratas y con los Clinton, así que independientemente de las buenas toreadas que le diera al grupo de Trump sabía, de algún modo, que eso le daría muchos puntos para el buen gobierno y la estabilidad del actual gobierno y es así que además de su eficiencia y lealtad para con el presidente, ha mostrado visión de futuro y lealtad para mantenerse sin perder el piso y opera con los cuadros de confianza de muchos expresidentes y de AMLO, porque digan lo que digan, todo tiene una relación para mantener la estabilidad política que a todos interesa, los políticos que están fuera del poder están determinados a mantener la paz social y la estabilidad porque así conviene al país y a los muchos intereses que cada uno representa, con ello, también, vemos que los grupos financieros, empresariales y comerciales tienen una gran influencia porque son los que en verdad deben operar conscientemente para que se realicen los juegos de poder y se mantenga la paz social y la calma entre los grupos del infeliciaje nacional, y para ello, están obligados a entender los mecanismos de control y operación que permita atenderlos y brindarles apoyo con el compromiso de PRIMERO LOS POBRES, y así evitar que las presiones y descontentos sociales afecten la buena marcha de la economía y pongan en riesgo la estabilidad política, por ello, la destrucción total de los llamados partidos políticos está en este mecanismo, porque así, solamente existe uno que manda y ordena y no hay discusiones ni acciones en contra de su poder centralizado, y esto es bueno en los momentos actuales, no es dictadura, sino una necesidad operativa que se necesita para que México no pierda la estabilidad y el control político y económico que se requiere para sostenerse y avanzar… por ello es necesario mantener la memoria y no olvidar que en política, la lealtad, rinde sus frutos y es necesaria en el poder, tal es la lección de Esteban Moctezuma Barragán… no lo olviden. Ahora no solamente le pagan facturas y favores, entra de lleno al juego político.



[email protected]