Pagó Alfaro a Narro por fórmula mágica Anti-Covid y llega rebrote

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dejó más endeudado el estado y presentado un rebrote por Covid-19 previsto con anterioridad tras aplicar la fórmula mágica Anti-Covid que sugirieron los exsecretarios de salud al gobierno federal.



En esta semana Jalisco alcanzó los 396.7 casos activos por un millón de habitantes, cuando el límite puesto por el Gobierno del Estado para apretar el botón fue de 400, y el nivel de hospitalización aumentó al 24.4 por ciento, siendo el 50 por ciento el límite, por lo que las medidas implementadas deberían ser modificadas ante el rebrote.



El total de casos en Jalisco es de 33 mil 164 y 3 mil 921 muertes.



Por lo que Alfaro publica un video donde culpa al gobierno federal del rebrote, aún cuando el subsecretario de Salud, López Gatell, en mayo había previsto un rebrote por estos meses. Igualmente culpa a la población del estado que en su opinión no se ’cuidó’ como se debía.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Este es un mensaje muy importante al pueblo de Jalisco. Escúchalo completo. Date tiempo para informarte y ayúdanos a compartir la información: <a href="https://t.co/YEwHUAKM05">pic.twitter.com/YEwHUAKM05</a></p>— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) <a href="https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1320490360590766082?ref_src=twsrc%5Etfw">October 25, 2020</a></blockquote>



Desde junio, Alfaro ha tenido como asesores a los ex secretarios de Salud Salomón Chertorivski y José Narro Robles, Salomón Chertorivski y José Narro fueron los encargados de exponer el documento que en conjunto con los exsecretarios de Salud, Mercedes Juan, José Ángel Córdova, Julio Frenk y Guillermo Soberón, elaboraron; cuyo propósito es buscar alternativas plausibles para lograr el efectivo control de la pandemia en el territorio nacional, sin embargo a la fecha no ha estado muy claro el papel que han empleado en dicho estado.



La propuesta de atención sanitaria implicaría un nuevo periodo de seis a ocho semanas para el total control de la epidemia, la aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento estricto; según estimaron, tendría que ocupar el actual gobierno hasta 20 mil millones de pesos.



Desde el inicio de la contingencia sanitaria, el gobierno de Alfaro hizo adjudicaciones directas y realizó compras a sobreprecio, como 5 mil 500 guantes para laboratorio a 175 pesos el par; equipó un hospital privado con recursos públicos, pagó pruebas para detectar Covid-19 tres veces más caras que en laboratorios ajenos al sector salud y hay opacidad en los apoyos a pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las observaciones efectuadas por el partido de Morena de Jalisco.



De acuerdo al portal coronavirus.jalisco.gob.mx. el 20 de abril, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) gastó 650 mil pesos para un servicio integral de atención sicológica, monitoreo y medición en el manejo de crisis emocionales, cuando existe el Servicio de Intervención en Crisis.



El 16 de marzo, el gobierno estatal decidió invertir 25 millones 847 mil pesos para gastos de comunicación por pandemia Covid-19; el 2 de abril se destinaron otros 604 mil 487 pesos en diversas publicaciones en medios impresos para la atención del Plan Emergente para la Protección del Ingreso de las personas.



Para las pruebas de laboratorio para detectar coronavirus asignaron 23 millones 490 mil pesos y 25 de abril destinaron 20 millones 697 mil pesos para una compra de pruebas rápidas que nunca se adquirieron y 1.6 mil millones que no sirvieron.



Ocuparon 16 millones 349 mil pesos que el gobierno estatal destinó para rehabilitar y adecuar las instalaciones para atender contagiados en el hospital privado Ángel Leaño. Hay señalamientos en particular, como la compra de un número sin precisar de ventiladores para cuidados intensivos, el 13 de abril por la SSJ por un monto de 28 millones 913 mil, pese a que el 16 de marzo y el 1º de abril pasados gastaron cantidades idénticas en comprar ventiladores y se arrendaron otros 75 aparatos.



Destinó 30 millones de pesos en el "Plan Jalisco COVID-19 SumArte", según su página oficial es un programa económico y social enfocado en el sector cultural y artístico para el apoyo inmediato, otorgando 20 millones de pesos a dos mil 500 de artistas, agentes y gestores culturales jaliscienses que mediante una entrevista presencial los seleccionarían.



Realizaron una compra entre el 13 y 17 de marzo por 14 millones de pesos de gel antibacterial y material de limpieza para las escuelas, cuando el último día de clases en la entidad fue el 13 de marzo. Con información de EL IMPARCIAL