¡PAÍS SIN EDUCACIÓN ES SU PERDICIÓN Y CULTIVO DE CONDUCTAS ANTI SOCIALES!!

La soberanía –decía Rousseau- no puede ser representada, pues consiste en la voluntad general y la voluntad nos representa: Es una o es otra. Los diputados del pueblo no son ni pueden sr sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula.



La paciencia de agota por sr una población de consumo, egoísta y sin cultura de participación colectiva a las inercias de cada entorno social, económico y político; por la décadas se perdió la actividad de producir en tu casa ,esto es, el cuidado de producir alimentos en su casa ,gallinas ,vegetales ,este tipo de alimentación permitía tener mejor defensas nutricionales, hoy mercadotecnia de producto chatarra ha producido enfermedades degenerativas como la obesidad ,anemia ,diabetes ,cáncer, se hizo todo lo contrario a causa de acciones de gobierno en sepultar lo nuestro de intereses perversos.



El pueblo se debe educar, sin educación el pueblo está perdido por su ignorancia, egoísmo y la depravación económica. No solo es sociedad de consumo sino también la división social del trabajo y esto es la especialización que es necesaria para avanzar c como la ciencia y la tecnología. Lo que no se ha hecho es educar a todos para aportar sus conocimientos o desarrollar sus fuerzas productivas según sus cualidades, pero esto no se dan a través de acciones del Estado a la juventud en proveer los medios de desarrollarse en su población. El hombre es el resultado del medio en que crece y pasa su vida. Es necesario inculcar la importancia del trabajo desde la infancia, acostumbrarla a considerarse como parte de la humanidad, a comprender que en esa inmensa familia no se puede hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción.



Las cuestiones, económicas, políticas, sociales, culturales. La justica siempre fue principal instrumento en la constitución de todos los poderes, dado que es la base misma y por lo tanto es el fundamento más sólido de los poderes constituidos. La cuestión es saber que debe hacerse con los que cometen actos antisociales.



La realidad del Estado que no cumple de sus principales funciones de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. En el ámbito social la seguridad física, material y la justicia, si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la población y es necesario ser atendida de manera eficiente y eficaz por los gobernantes. Nuestro derecho positivo lo encontramos en el fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad publica en su artículo 21 de nuestra constitución que aparte de la reforma establece: ’la federación, CDMX, los estados y los municipios, se coordinaran en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública ’. La criminalidad es la forma de desorganización estatal y de las políticas preventivas, por lo que ha este le corresponde restaurar dichos años referentes a la salud hasta que logre llevar o por lo menos alcanzar una vida estable o igual a la que llevaba previo a al echo delictuoso. Más de las dos terceras partes de los detenidos, puestos en libertad, Por las mal denominadas instituciones correccionales, vuelven a la cárcel dentro de los doce meses que siguen a la fecha de su primera salida de ella.



Existen algunos presos que, habiendo tenido un buen sitio en el taller o la enfermería, ruegan al salir de la cárcel, que se les reserve el sitio por su próximo regreso. Pero el hecho por el cual se vuelve a la al centro penitenciario, es siempre más grave que el que cometiera la primera vez, según los especialistas en el tema. Por otra parte, cualesquiera que sean los cambios introducidos en el régimen penitenciario, la reincidencia no disminuye, lo cual es inevitable la prisión mata e el detenido de todas las cualidades de la persona. La vida en sociedad en ocasiones es cruel y perversa a esa argamasa de actos convencionales y descalificación al delincuente, cada vez su inserción es poca a causa de esta sociedad.



La disgregación familiar, el consumo abusivo del alcohol y drogas (especialmente cuando se mezclan el alcohol y los estimulantes, como la cocaína y él hachís) y la falta de integración social de jóvenes fracasados escolarmente y no integrados al mercado de trabajo. Muchos jóvenes toman conductas antisociales. Que representan el desafío a las normas vigentes de inserción y de conducta en su área de desarrollo, vecindades, aglomera miento de población. Los centros de readaptación se convierten en escuelas de delincuencia a falta de métodos de inserción del que ha cometido conductas ilícitas y en su entorno lo absorbe ante situaciones de trabajo.



Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria que ahora de suyo es muy laxa, muy discrecional para el propio ejecutivo, pero la iniciativa del presidente ya pasaba totalmente sobre la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, porque podía hacer cualquier movimiento en casos de emergencia, entendiendo por ésta lo que discrecionalmente decidiera el ejecutivo, no hay un periodo al que se circunscriba esta atribución, no da cuentas a nadie y se destina fundamentalmente, así lo dice la iniciativa del presidente, a dar continuidad a sus proyectos prioritarios. El objetivo de esta iniciativa transgrede la división de poderes, violenta el artículo 29 de la constitución y centraliza la discrecionalidad del recurso público.



PASAJE HISTÓRICO: en el gobierno de Felipe calderón su ex secretario de gobernación juan camilo Murino permitió de la empresa oceanográfica en Campeche, donde controlaba su gran feudo que le permitiría lanzarse a la presidencia de la República, esto es, como director de Pemex en la administración de Vicente fax, con apoyo de los americanos impulsan a Felipe calderón al proyecto Pemex (2006-2018) .Finalmente la muerte de camilo Murino en el accidente aéreo y otros funcionarios en la Administración de Felipe y envuelto en la guerrera contra los carteles. LA BARBY, expreso que Felipe Calderón era el que encabezaba reuniones con narcos y detenido en Huixquilucan estado de México, así como el indio. La luz de las ideas

