Palabra de México

El refranero mexicano nunca se acaba. Estos son algunos ejemplos del ingenio de nuestro pueblo:



-Al cabo pa’l santo que’s, con un repique le basta.



-Pa’ estornudar y calzonear, no se puede uno esperar.



-Come camote y no te dé pena; cuida tu casa y deja la ajena.



-Agua le pido a mi Dios, y a los aguadores nada.



-Cuando se revuelve l’agua cualquier ajolote es bagre.



-No seas burro de aguador, cargado de agua y con sed.



-A l’hora de los frijoles manteca es lo que hace falta.



Cuando llega la hora de la verdad hay que tener valor.



-Una vez subido al macho pocas son diez respingadas.



Expresa que una vez empezado un negocio no es raro que aparezcan muchas dificultades.



-Hasta los palos del monte nacen con separación: unos sirven para santos, y otros para hacer carbón.



De la misma manera que las maderas sirven para diferentes cosas -unos para hacer figuras de santos; otras para sacar de ellas carbón que arda- también las personas tienen diversos destinos según su talento natural.



-’El que ha nacido en petate siempre anda apestando a tule’.



Quiere decir que nadie puede negar su origen.



- - - -



La siguiente declaración se encuentra en un expediente del Ministerio Público, en León, Guanajuato:



’... El citado señor Escalante, quien presenta la denuncia, dijo en el uso de la palabra que funda su acusación por injurias en el hecho de que el acusado le dio un abrazo de felicitación el día 10 de mayo sin haber razón alguna para ello, pues tal día no es de su cumpleaños u onomástico, y cuando le preguntó porque lo felicitaba le dijo: ‘Porque eres una madrecita de este tamaño’’.



- - - -



En Monterrey, según relato de don Abelardo Leal, prominente abogado que brilló en los tribunales entre los años treintas y cincuentas, obtuvo sentencia favorable a un individuo acusado de bigamia. Al absolverlo le dijo el juez:



-Puede usted irse a su casa, buen hombre.



-¿A cuál de las dos? -preguntó el hombre.