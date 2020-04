palabras de una víctima de la delincuencia en la colonia habitación llano de los beaz en municipio de Ecatepec

Patearon la puerta rompieron los vidrios de mi casa y se metieron Andrés alias el dólar y otro sujeto al cual desconozco su identidad el dólar saco una navaja amenazándome con que si no le daba las llaves de la moto iva a valer madre yo nerviosa no recordaba dónde las había guardado desesperada me dirijo a la cosina habría el cajón de un mueble agarro las llaves se las entrego esto fueron las palabras de una víctima de la delincuencia afortunada mente llegan los vecino y asen la detención y los entregan ala autoridades correspondientes dé estos sujetos que responde al nombre de Andrés Gómez Cervantes alías el dolar y Los otros dos sujetos se desconocen sus nombres todos vecinos dela colonia mencionada