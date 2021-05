¿Palomas un problema de salud? Heces de aves pueden transmitir enfermedades

www.guerrerohabla.com



En Torreón, Coahuila. 07 mayo 2021.-En Torreón, la proliferación de palomas es una situación de salud que desde hace varios preocupa a los expertos, pues es a través de sus heces fecales pueden llegar a transmitir diferentes tipos de enfermedades que incluso pueden llegar a provocar la muerte, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantener sus debidas precauciones y no alimentarlas, pues solamente contribuyen a este problema que no se puede controlar.



Luego de que se registrará el caso de una joven que murió tras enfermar a consecuencia de un hongo que se encuentra en las heces fecales de las palomas, Manuel Acuña, director de Salud Pública Municipal en Torreón, señaló que desde hace varios años, esta es una situación que les preocupa, ya que se trata de una plaga que no se puede controlar.



De acuerdo a investigaciones de expertos, es a través del excremento de estas aves, como viajan bacterias, aspergillus e histoplasmosis, que son hongos que posteriormente se convierten en esporas para buscar alojamiento y los cuales pueden llegar a generar diferentes tipos de enfermedades e incluso fallecimientos.



Es por estos motivos que se recomienda a la ciudadanía, mantenerse alejados de este tipo de aves y no alimentarlas, como habitualmente lo hacen en establecimientos de comida, plazas o parques públicos, pues solamente contribuyen a este problema de salud, en el que eliminar las no es una opción, pues desencadenaría un problema aún mucho mayor, por lo que se recomienda tomar sus debidas precauciones.