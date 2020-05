PAN, cabeza del grupo de contención, va por titulares del sector energético

Conjurada durante el fin de la semana la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con que Andrés Manuel López Obrador pretendió convertir al Presupuesto Federal en su bolsa particular, ahora los del bloque de contención dentro del Congreso van por las cabezas de Energía, Pemex y CFE.



La senadora veracruzana con licencia Rocío Nahale -primera en la lista de sucesión a la gubernatura de aquel estado-; el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza y el inamovible Manuel Bartlett han creado tal caos y desastre en ese sector lo que amenaza con hundir al país entero en el desastre financiero más grave de la historia de México.



La determinación del Bloque Opositor (PAN, PRI, PRD y MC) va doblemente sustentada por el obvio y sucio negocio realizado por León Manuel Bartlett Álvarez, hijo y orgullo del nepotismo de Manuel Bartlett, quien -aprovechando las urgencias planteadas por la pandemia del coronavirus- obtuvo una asignación directa del IMSS por 31 millones de pesos para colocar 20 ventiladores respiratorios a través de la empresa Cyber Robotics Solutions en la delegación en Hidalgo.



El reporte del primer trimestre en Pemex dado a conocer el fin de la semana anterior, reconoce una pérdida de 562 mil millones de pesos, eso significa un quebrado de 240 millones de pesos durante ¡cada hora!, indican los opositores.



Configurado el desastre del sector energético encabezado por Nahale, Oropeza y Bartlett, ya nada puede ocultar la incompetencia y corrupción que impera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirman senadores y diputados del bloque de contención.



’La ineptitud brutal de Octavio Romero y Rocío Nahle han hecho de Pemex un barril sin fondo.



’La pérdida de Pemex en el primer trimestre indica que, a ese ritmo, el deterioro en un año será la tercera parte de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación’.



Mauricio Kuri, coordinador de la fracción del PAN en el Senado, señaló que todo esto es parte de la consecuencia asumida por el agrónomo Octavio Romero de cerrar la puerta a la inversión privada; de cancelar los farmouts y las rondas petroleras, y de no frenar el huachicoleo.



De ahí que Fitch Ratings haya bajado la calificación a Pemex (BB a BB-).



Rocío Nahle, por su parte, ’no solo ha dejado en ridículo internacional a México, su ideología y la obsesión enfermiza con Dos Bocas están costando muy caro a los mexicanos pues primero autorizó que se redujera la importación de gasolinas provocando desabasto y ahora tiene saturado el mercado sin mayor capacidad de almacenamiento y con más de 10 grandes buques varados en el Golfo con gasolina.



Invade atribuciones de Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía e insiste en tirar 192 mil millones de pesos a la basura construyendo una refinería inservible.



De Bartlett indican los senadores del bloque que, ’además de incompetente y corrupto’, ha declarado pérdidas de CFE en 2019 por 54 mil millones de pesos.



Pero sobre todo, advierten, es ofensivo para los mexicanos su descarado e inexplicable enriquecimiento a través de la adquisición de 23 mansiones y una fortuna no declarada por 750 millones de pesos a lo que hay que agregar ahora lo de la venta directa, sin licitación, de 20 ventiladores al IMSS, con un precio cuatro veces mayor al promedio del mercado.



Autoritario como su jefe, Bartlett provocó un conflicto que estuvo a punto de provocar un conflicto internacional por miles de millones de dólares al cancelar ilegalmente contratos de ductos de gas.



El lío diplomático produjo una penalización de 21 mil millones de pesos.



Ex gobernador de Puebla, ex secretario general del PRI, ex secretario de Gobernación, ex aspirante a la sucesión de Luis Echeverría y ex secretario de Educación,Bartlett carece de experiencia en el sector que hoy encabeza.



Bueno para la grilla y el acomodo, para enriquecerse a través de la política y para meter en ese negocio a sus hijos y familia, con 84 años cumplidos, Bartlett ha demostrado ser de ideas y pensamiento rancio a través de privilegiar la producción de energía eléctrica con carbón.



Como su jefe pues, quien reniega de los ventiladores de la Rumorosa.



Sin experiencia en lo que hoy dirige, Bartlett no previó durante 2019 el ritmo del abasto de gas en el noroeste y sureste del país y provocó costosos e irritantes apagones tanto en Baja California Sur, como en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.



A la CFE bajo su dirección, Fitch Rating también le bajó la calificación (de BBB a BBB-).



Hoy por todo ello y más, afirman los senadores del Bloque Opositor, están en riesgo vidas y empleos y se requerirán muchos recursos para atender la doble crisis de salud y económica.



Con el dinero perdido en Pemex, indican, ’se hubieran podido comprar 100 mil ventiladores; 30 millones de pruebas para Covid-19; 30 millones de trajes de aislamiento y 30 millones de mascarilla N95.



Además de que se podría haber entregado un Ingreso Básico Universal de 3 mil 207 pesos durante 3 meses a 3 millones de desempleados.



Y repartido una ayuda de 27 mil 500 pesos durante 3 meses para pagar nómina y renta a 2.5 millones de medianas y pequeñas empresas hoy en vías de extinción por las consecuencias económicas del parón por la pandemia.



O el reparto de una canasta básica alimentaria durante 3 meses a 3 millones de familias mexicanas y además sobrarían 10 mil millones de pesos.



’De este tamaño es la ineptitud de estos tres funcionarios’, indican los del bloque opositor encabezados por el PAN, de ahí que exigen su renuncia.



Mientras Monreal propone vacunas para reos



En este contexto, y luego de ser clave dentro de la decisión para desechar el viernes pasado la reforma a la Ley de Presupuesto, el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, presentó una iniciativa para hacer obligatorios los programas periódicos de vacunación en los centros penitenciarios del país.



Ello, dice, modificaría algunas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley General de Salud a fin de dar cumplimiento al derecho a la salud de grupos poblacionales más vulnerables.



Esta iniciativa indicó, cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los compromisos internacionales en el tema.



La población penitenciaria en México, explicó, llega hoy, según el Inegi, a 202 mil 327 personas, lo que hace que ese sector represente un reto mayor en materia de salud, por lo que se requieren acciones urgentes al respecto, indicó.



Con 309 centros de internamiento, 33 por ciento con sobrepoblación, el sistema penitenciario en México, dice Monreal, reclama de acciones precisas y urgentes de las autoridades penitenciarias y de salud federales, quienes además deberán ejecutar una jornada anual de vacunación, a fin de prevenir y/o detener el brote de enfermedades.



