PAN demanda destitución de todo el gabinete energético por incompetente

17 de Mayo 2020



Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada, manifestó que estos funcionarios han demostrado una gran incompetencia al tratar de rescatar al sector por decreto, además de que han privilegiado su ideología partidista por encima de los serios problemas que enfrenta esta área de la economía.

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados exigió la destitución del gabinete energético, encabezado por Rocío Nahle García, titular de la SENER y los directores Manuel Bartlett Díaz y de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza.

En tanto, Hernán Salinas, Ángeles Ayala, Justino Arriaga, Mario Alberto Ramos, José Del Carmen Gómez y Armando Tejeda, panistas que forman parte de la Comisión de Energía, calificaron el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, como la primer auténtica estatización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Dijeron que de acuerdo a los especialistas, la autoridad mexicana adopta medidas como ésta para tratar de garantizar la solvencia de la CFE y Pemex que ante la pandemia del coronavirus han visto disminuidas sus ventas al no poder competir con los precios de la energía limpia y, al mismo tiempo, no saber qué hacer con el exceso de combustóleo acumulado por la petrolera nacional.



Romero Hicks dijo que más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes.



’Una vez más se vuelve a atropellar el Estado de Derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana’.



Dijo que por si no fueran suficientes los casos del Aeropuerto de Texcoco y de la Cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente, comprometiendo a México en los acuerdos internacionales.



Subrayo que el desaseo registrado este fin de semana para obligar a que el acuerdo mencionado fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación sin cumplir con el obligado requisito de evaluar el impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esta arbitrariedad, ocasionó incluso, la salida de su titular, César Hernández.



El panista guanajuatense señaló que esta medida aplicada por Rocío Nahle ya provocó la protesta de las embajadas de Canadá y las 19 naciones que integran la Unión Europea, advirtiendo que se ponen en riesgo inversiones por más de seis mil 500 millones de dólares por parte de las empresas de sus países que están en México. El mismo viernes solicitaron reuniones urgentes con la secretaria de Energía.