PAN llama a formar un bloque opositor a la iniciativa del Ejecutivo que le daría la facultad de modificar el Presupuesto.



• La propuesta vulnera la separación de poderes, es anticonstitucional y poco necesaria: Romero Hicks



El PAN llamó a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión a formar un bloque que se oponga a la iniciativa del Ejecutivo Federal con la que busca obtener la facultad de modificar el Presupuesto federal en casos de emergencia económica.



La petición fue realizada en videoconferencia por los coordinadores de este partido en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri González; el presidente nacional de instituto, Marko Cortés Mendoza; y el representante de los alcaldes de Acción Nacional, Enrique Vargas del Villar.

En un comunicado, Romero Hicks cuestionó las acciones del Presidente de la República frente a la pandemia de Covid-19, y expresó su desacuerdo con la iniciativa que le daría la facultad para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación en casos de emergencia económica. Subrayó que la propuesta vulnera la separación de poderes, es anticonstitucional y poco necesaria. Además, no se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones para abordarla, dado que no hay materia, es decir, no existe dictamen, y se tienen que respetar las medidas sanitarias dictadas para la fase 3 de la pandemia. Agregó que en los términos en qué fue enviada no puede transitar, y subrayó que el Legislativo es un contrapeso del Ejecutivo, y el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Además, ha quedado demostrado que este es un gobierno que no sabe gastar. Planteó la creación de un órgano apartidista y autónomo para atender la emergencia, “porque hoy tenemos un gobierno que inventa datos y que está desconectado de la realidad”. Estimó que el gasto debería estar en salud, apoyo a la economía familiar, seguridad, educación, suministro de alimentación; sin embargo, no lo está desarrollando así el gobierno.

Por su parte, Kuri González cuestionó la actuación de los legisladores de Morena al querer aprobar esta iniciativa que calificó como un “atropello constitucional”.



Apuntó que es hora de ponerle “un hasta aquí a las ocurrencias”, y se sumó al llamado del dirigente nacional del PAN de formar un bloque opositor en el Congreso para no aprobar la propuesta.



“Los senadores apoyarán a los diputados del PAN y se dará la batalla para defender la dignidad del Congreso”, abundó.



Recalcó que todo el apoyo y dinero debe destinarse para quienes quedaron sin empleo y para emprendedores, no para el gobierno. “Nosotros planteamos una ley de emergencia económica y la debatiremos”.



Hizo un llamado a las otras fuerzas políticas para mantener firme el bloque opositor. “Coincidimos con la postura de Porfirio Muñoz Ledo en que se debe defender la Constitución”.



El presidente nacional del PAN alertó sobre la iniciativa del Ejecutivo pues “distorsiona el equilibrio de poderes y estaría debilitando al Poder Legislativo” y da mayores facultades al Ejecutivo.



Llamó a todas las fuerzas políticas de oposición, empresarios y organizaciones de la sociedad civil a evitar la aprobación de dichas modificaciones, “a fin de impedir un retroceso democrático frente a un gobierno autoritario”.



Manifestó que el PAN presentará los recursos legales y de ser necesario una denuncia internacional, en caso de que el gobierno y Morena se obstinen avalar la reforma.



“El Presidente quiere la sumisión absoluta del Legislativo y ese modito en el PAN no nos gusta. Puede llevar al país a las ruinas, por eso no estamos de acuerdo”, aseveró.



De igual forma, Enrique Vargas respaldó a los diputados y senadores para que no avalen la propuesta del Ejecutivo.



Señaló que el Gobierno Federal ha atropellado a los gobiernos municipales, pues muchos están en quiebra ya que han gastado un presupuesto que no tienen asignado para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Indicó que el Gobierno busca retirar recursos que son necesarios para los municipios. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano, lo cual iría en contra de los ciudadanos, porque éste se destina en obras de infraestructura.



“El Presidente de la República no puede seguir quitando recursos a los municipios”, agregó.