PAN no sacará raja política por el Covid-19; AMLO

· Organiza el PAN, vía plataforma zoom, conferencia virtual y Facebook live, con el tema Realidad Política, Propuestas de Acción Nacional para tiempos de Pandemia y Post Covid 19.



. Participan Felipe Bravo Mena, Enrique Vargas del Villar y Anuar Azar Figueroa.



· EL PAN es empático con la gente, es solidario y subsidiario con la ciudadanía, dijo el dirigente estatal panista.



Acción Nacional busca ser empático, generar una conciliación social y un reencuentro con la ciudadanía en esta emergencia sanitaria por el Covid-19. De ninguna forma lo hará al sacar raja política, sino con un enfoque humanista, siendo solidario y subsidiario brindando ayuda para tanta gente que lo necesita, afirmó Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México.



En el marco de la exposición virtual con el tema Realidad Política, Propuestas de Acción Nacional para tiempos de Pandemia y Post Covid 19 en la que participó el ex presidente nacional del PAN, Felipe Bravo Mena; Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN y alcalde de Huixquilucan; así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso mexiquense, el diputado Anuar Azar Figueroa, Inzunza Armas, afirmó:



’Somos sensibles, estamos del lado del gente, porque Acción Nacional es un partido humanista’.



El dirigente panista expuso que la exposición dio pauta a conocer las versión de un gobierno municipal de cómo enfrenta la pandemia y también la parte legislativa con la parte normativa que pueda ayudar a enfrentar a emergencia sanitaria.



’Creo que el PAN está aportando cosas buenas. Veo a que están activos, innovando, ejecutando acciones que les han dado el reconocimiento de la gente’, dijo.



Expuso que pese a que el Presidente de la República no ha querido sentarse y dialogar con los gobernadores, los del PAN y otros de oposición han sabido llevar una agenda y han tomado las medidas que el caso requiere.



También los gobiernos municipales han sido reconocidos por su esfuerzo, como Huixquilucan que era el primer lugar en contagios y ahora ya es el 16 a nivel estatal y a la baja. Recalcó que no es sacando raja política sino con acciones como Acción Nacional va a recuperar la confianza de los ciudadanos y como lo está haciendo.



Al hablar de fuentes de empleo, que se han perdido por malas políticas económicas del actual gobierno federal, Inzunza Armas fue claro: no están tomando las pa que esta crisis requiere, no están conscientes del momento que están viviendo.



La mejor prueba y el mejor ejemplo es que López Obrador en pleno semáforo rojo va a reanudar sus giras, porque el Presidente está más preocupado por su pérdida de popularidad y cree que saliendo puede recuperarse.



Concluyó: - gente ya sabe lo que está pasando, porque tenemos casi 10 mil muertos por la pandemia, según la información oficial y la gente está volteando a ver el origen de todo esto y estamos ante un problema de dimensiones mayores y que ningún gobierno en el mundo puede tomar esto a la ligera.