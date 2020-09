PAN, PRD y PVEM pretenden votar en contra de las Reformas para reducir el número de síndicos y regidores  en los 125

Toluca, Méx., a 29 de septiembre de 2020. La postura de las bancadas del PAN, PRD y PVEM de votar en contra de las Reformas para reducir el número de síndicos y regidores en los 125 Atuntamientos, y tomar acciones legales contra ello, es muestra de la desesperación de estos grupos, en su intento por mantener los privilegios y las franquicias de sus partidos, sin contar con el respaldo de la gente, consideraron legisladores de Morena.





El diputado Faustino de la Cruz Pérez sostuvo lo que realmente defienden es seguir viviendo del presupuesto de las regidurías, donde están acostumbrados a incrustar a novias, padres, hermanos y la vuelven una franquicia en cada trienio.



’Hoy la ciudadanía demanda transparencia, rendición de cuentas, y que los dineros públicos se utilicen para atender las necesidades y el grave rezago que dejaron los gobiernos corruptos del PRI y PAN en el Estado de México’, aseveró el morenista.



Agregó que tradicionalmente el PRD y el PVEM solamente han sido comparsas de este amasiato de saqueo en la entidad mexiquense, y ven a las regidurías como su forma de subsistir en la política.



’Sostenemos firmemente la posición, la tendencia es que los Ayuntamientos adelgacen su composición y que cada municipio tenga un ahorro importante que pueda destinarse a atender los problemas de cada municipalidad’, apuntó.



Respecto a la intencion de los panistas de votar en contra de la Reforma para reducir sindicos y regidores, la diputada Azucena Cisneros aseguró que la propuesta será avalada este martes en el pleno, pues la bancada de Morena en el Poder Legislativo está obligada a atender los reclamos de la gente y a terminar con las burocracias doradas en los Ayuntamientos.



Cisneros insistió en que el PRD y PAN tienen una ’distorsión conceptual’ sobre la reforma, pues no se trastoca el principio de las minorías, y está garantizada la representatividad efectiva, de manera impecable.



"Lo que estamos eliminando es el número; cantidad, no concepto. La representatividad efectiva sigue vigente y lo que no puede ser es que en el país y en el Estado de México sigamos engordando burocracias doradas", asentó la legisladora.



Al abundar que en esta entidad hay municipios donde el 70%, y en algunos hasta el 80%, del presupuesto se va a la partida 1000, que es la de salarios "¿y que dejas para la atención de las necesidades de la gente? pues una bicoca de presupuesto".



En ese sentido, Cisneros subrayó que Morena está obligada a atender esta reforma, que busca terminar con privilegios de minorìas en el Estado de Mèxico, donde familiar enteras se acostumbraron a vivir del erario y cuando no era la hermana, el hermano, la mamá u otros familiares y hasta el chofer se repartían las regidurías y sindicaturas.



Mencionó que en Ecatepec, por ejemplo, la familia Venancio Castillo del PAN se alterna los cargos en la regiduría desde hace 23 años, y hay el caso de un diputado que tiene cobrando a la esposa como regidora.



Y en municipios cono Huixquilucan, los síndicos ganan $123 mil pesos, los regidores tienen un sueldo mensual de $104 mil, prima vacacional anual de $40 mil pesos y aguinaldo de $85 mil pesos.



"Es un falso debate de los panistas, los perredistas y los del Verde Ecologista, porque en el fondo de las cosas es la pérdida de privilegios de unas minorías que se acostumbraron a vivir del erario público".