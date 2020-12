PAN, PRI y PRD firman una mini-alianza electoral

En medio de un drama lleno de recriminaciones en el que cuadros importantes del PAN cuestionaron duramente a su dirigente Marko Cortés, éste firmó una mini-alianza electoral con Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano, del PRD para lanzar candidatos comunes a diputados federales en 158 de los 300 distritos electorales.



El PAN tendrá 61 de estos candidatos; el PRI 53 y el PRD 44.



La alianza dejó fuera candidatos comunes a las 15 gubernaturas, a las 1 mil 800 alcaldías en juego y a varios cientos de diputaciones locales.



El acuerdo parcial se logró a pesar de que existe una amenaza real de un avasallamiento y aniquilación total electoral encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Morena en contra de los tres partidos tradicionales.



Una fuerte corriente ciudadana y de organizaciones y asociaciones civiles exigían una alianza total de estos tres partidos.



Pero sus dirigentes optaron por una mini-alianza electoral que incluye apenas poco más de la mitad de las diputaciones federales de mayoría y van por una participación independiente en la mayoría de las otras candidaturas.



Eso significa que los tres partidos coaligados en 158 distritos serán contrincantes en la mayoría de los otros muchos cargos de elección, lo que impedirá mantener una acción conjunta en contra de los candidatos de Morena (AMLO) y sus aliados del PVEM y PT.



Un fuerte contendiente que no participa ni con unos ni con otros, será Movimiento Ciudadano dirigido por el senador Dante Delgado.



MC actúa dentro del llamado Bloque Opositor en el Senado, al lado del PAN, PRI y PRD.



Enemigos ancestrales, con heridas y agravios insuperables, pero con un adversario común que podría llevarlos a su desaparición en el proceso de 2021, los liderazgos del PRD, PAN, y PRI no lograron hacer a un lado sus enemistades, odios y daños incurables para hacer frente a esta amenaza común.



A ver cómo les va…



150 candidatos de Morena a 15 gubernaturas



En la acera política de enfrente, en la de Morena, el fin de semana 150 aspirantes a las 15 gubernaturas en juego en junio de 2021, llegaron y se inscribieron para competir dentro de un esquema de deslindes internos y encuestas públicas.



De entre los apuntados, quienes llegaron a registrarse a la sede nacional del partido dominante en las calles de Chihuahua y Monterrey, colonia Roma, en medio de decenas de pancartas, gritos, porras de simpatizantes y grupos musicales diversos, que fueron desde las batucadas, bandas sinaloenses, del son y la rumba, y hasta norteños, en las siguientes semanas sólo deberán quedar los 15 finalistas.



El acuerdo es que el primer paso será una revisión de documentos, perfiles, militancias, penetración y otros factores por una comisión electoral para sólo dejar 4 de los 10 que aspiran en promedio por cada gubernatura.



Esos cuatro se someterán luego a encuestas, para decidir quien deberá ser lanzado como el candidato a cada estado en disputa.



A pesar de que todos firmaron de entrada una carta de compromiso en que juran que aceptarán todo el procedimiento sin crear conflictos o judicializar su caso, se espera que algunos no aceptarán ser descartados e irán al conflicto y el rompimiento y en otros casos a dirimir sus amarguras al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Hasta el cierre del registro, se habían presentado 56 mujeres y 94 hombres. Los estados más paleados por los morenistas son Michoacán, con 29 aspirantes y Guerrero, con 18; Sinaloa con 14; San Luis Potosí con 13 y Querétaro con otros 13. Llama la atención tantos aspirantes para Querétaro un estado en que difícilmente podría ser derrotado el candidato del PAN.



Entre los registrados se encuentran Dulce Silva, para la gubernatura de Tlaxcala, esposa de César Yañez, ex jefe de Comunicación Social de AMLO. Igual se registró Claudia Yáñez, hermana de César, quien aspira a ser gobernadora de Colima.



Igual para Guerrero está ya registrado Pablo Amilcar Sandoval, hermano de la controvertida titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien a su vez es esposa del John Ackerman.



Para el mismo cargo están enlistados los senadores Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado.



Por Zacatecas van David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y ex gobernador de ese estado, así como el senador José Narro Céspedes, quien ya ha participado sin éxito en otras contiendas.



En fin, apenas un esbozo de un proceso que casi seguramente no va a terminar bien entre morenistas.



Se pospuso el rompimiento



Y mientras en el mundo político se ajustan como pueden aspirantes y partidos, en el de la realidad económica no terminan por cuadrarse los reclamos de lo empresarios con las intenciones del presidente López Obrador.



Así, luego de varios encuentros en Palacio Nacional, los hombres del capital y el mandatario acordaron dejar para el primer trimestre del año el tema de la desaparición o ajuste del outsourcing.



Los empresarios encabezados por Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial, acordaron analizar medidas para una incorporación gradual de personal subcontratado dentro de sus plantillas permanentes.



A su vez, el presidente López Obrador pedirá a sus legisladores posponer el dictamen ya aprobado en San Lázaro y enviado al Senado para ser tramitado durante este fin de período.



Este acuerdo será oficializado pasado mañana por Ricardo Monreal en el Senado.



INE quiere callar a AMLO



Luego de que hace 10 días López Obrador dijera en Baja California que no le van a ganar en 2021 la mayoría de la Cámara de Diputados con una alianza PRI, PAN, PRD, el INE le envió una instrucción para exigirle no intervenir en el proceso electoral ya en curso.



Por ello le pidieron abstenerse de hacer comentarios sobre el proceso porque de hacerlo, le indicaron, estaría violando el artículo 134 constitucional.



Con este llamado la Comisión de Quejas del INE resolvió una queja del PAN contra AMLO por sus señalamientos de BC.



Yo no creo que AMLO se vaya a detener por estas peticiones. ¿Usted que opina?



La prima hermana Felipa tendrá hoy micrófono en Palacio



Luego de la exhibida que le volvió a dar Carlos Loret, el presidente Andrés Manuel López Obrador le abrirá hoy el micrófono y el foro de su mañanera en Palacio a su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán, quien juró que pondrá en su lugar al periodista.



No se tiene ni idea de qué va a decir para poner en su lugar a Loret, sobre todo luego de que cuando Octavio Romero Oropeza, director de Pemex le rescindió cualquier contrato a su empresa Litoral Laboratorios Industriales de su propiedad.



Romero Oropeza reconoció en un comunicado que la prima de AMLO participó en cuatro licitaciones públicas y ganó dos, junto con otras compañías. Loret reveló que por eso la prima hermana recibió 365 millones de pesos durante los 2 años de gobierno de su pariente.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa