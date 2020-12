PAN, PRI y PRD se unen contra AMLO, pero no traen nada: Carlos Loret de Mola

Retomado de El Universal 09 de Diciembre



CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el PRI, PAN y PRD decidieran ir juntos en las elecciones del 2021 para derrotar a Morena, partido del que es emanado y fundador el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Loret de Mola cuestionó esas alianzas.



"La oposición trata de presentar una alternativa, pero no ofrece ningún programa", comentó el periodista en su columna para El Universal titulada El presidente y la oposición.



"PAN, PRI y PRD anunciaron que van en alianza, lo que no se molestaron en definir es qué proponen juntos. Ni siquiera hicieron un intento por presentar un proyecto, un esbozo de plataforma, una idea de país. Se unen por consideraciones numéricas y el objetivo político de arrebatar la mayoría".



Por último, Loret indica que dichos partidos dicen que propondrán candidatos ciudadanos, pero el ex reportero de Televisa aún tiene sus dudas; "habrá qué ver", dice.



"Pero mientras no digan para qué quieren el poder juntos, el discurso presidencial cobra peso. ¿Se quedarán en lo mismo? ¿Repartición de candidaturas y cuotas? ¿Creerán que los mexicanos opuestos a AMLO quieren simplemente regresar al pasado? Se estarán equivocando".



Recientemente Juan Villoro comentó que el PRI, PAN y PRD son ejemplo de cleptocracia, que son delincuentes que estuvieron robando a México durante mucho tiempo.



En entrevista en el programa Los Periodistas de La Octava, el escritor dijo que su alianza para las elecciones del 2021 demuestran la incongruencia de dichos partidos políticos.



Me parece que es el fin de la congruencia, es el fin de las ideologías, no significa nada ya ninguno de esos partidos, el PAN y PRI son ejemplo de la cleptocracia, son delincuentes", afirmó Villoro.



Agregó:



La política mexicana me recuerda a una película de Woody Allen: Robó, Huyó y lo Pescaron. Es como decir voten por quién quieren que los asalte, esa es la política que han ofrecido el PAN y el PRI, quién quieres que te asalte".

El periodista agregó que, aunque tienen ideas diferentes tanto el PRI como el PAN, ahora con tal de ganar se unen para echar montón.



"Esto habla de la falta de credibilidad de estos partidos que los deseable es que desaparecieran para siempre y ojalá pudieran surgir otro tipo de partidos, pero también, yo creo mucho en la política ciudadana", finalizó.