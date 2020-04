PAN votó contra pensiones y becas pero enfurece con AMLO por exhibirlos

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicara que los panista no votaron a favor de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, reprochó que el mandatario los exhibiera.



Romero Hicks aseguró que el presidente lastima su propia investidura y además se porta como un presidente sectario y conservador.



Además señaló que la bancada panista no está de acuerdo con la reforma, porque reconoce subsidios a la población cuando no hay los recursos suficientes en el Gobierno, en medio de una crisis económica y sin crecimiento.



’Nosotros somos socialmente progresistas. Tenemos un presidente socialmente retrógrada, conservador, anacrónico, arcaico que vive en el Museo de la Arqueología política del siglo pasado, mediante entrega de prebendas. Con nosotros no cuenta.



’Enfrentamos a un presidente dogmático, sectario, intolerante y que va hacia una presidencia fallida: -el balconeo- genera tristeza, nos afecta a todos, primero, porque se falta a la propia investidura presidencial’, indicó Romero Hicks



Agregó que la reforma aprobada la entrega de becas y pensiones y la gratuidad de los servicios de salud está incompleta,



’No hay el dinero suficiente para enfrentar todo esto. Entonces en la intención coincidimos, hay que atender estos segmentos de la población, pero no de manera irresponsable’, comentó. REVOLUCIÓN 3.0