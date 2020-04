Pandemia: ¿Acelerará o frenará?

*Periodismo en la Era Coronavirus.



*Buena prensa inaplazable exigencia.



En las redes sociales las falsas noticias corren más rápido que el virus, el usuario solo toma 20 segundos para viralizar una nota no verificada, ni confirmada, ni autentificada. Y el daño a la calidad de vida de las personas es tanto o más que el de un virus en el organismo humano.



El coronavirus obliga a periodistas a consolidar los paradigmas informativos y a combatir, con el ejemplo, la falsa información… ¿Qué está pasando en el mundo? Un cable de AFP fechado en París, dijo ayer: ’Más de seis mil personas han muerto debido al nuevo coronavirus en todo el mundo, tras el anuncio de 105 nuevos fallecimientos en España en las últimas 24 horas, según un balance establecido este domingo con base a fuentes oficiales.



En total, seis mil 36 personas fallecieron y 159 mil 844 han sido contaminadas por Covid-19 en el mundo. China, cuna de la pandemia, sigue siendo el país con mayor cantidad de contagiados y muertos (tres mil 199), pero el mayor avance de la pandemia se produce ahora en Europa, donde se han registrado mil 907 muertes, de las cuales mil 441 en Italia y 288 en España, los dos países más afectados del continente’….



Información de Borja Andrino, Daniele Grasso y Kiko Llaneras, en El País de este domingo, describe la evolución la curva del Coronavirus en España y en cada comunidad autónoma (sus provincias): ’El coronavirus está en crecimiento exponencial.



Los casos pasaron de 2 a 100 en una semana, la siguiente, de 100 a 1,000 y de 1,000 a 4,000 en cuatro días. La clave ahora es ver cómo evoluciona esa curva: ¿crecerá de forma acelerada o se frenara?’ … Esta información precisa que la letalidad del virus considerable. "Han muerto el 3% o 4% de las personas que sabemos que han contraído la enfermedad, según la OMS. Pero ese cálculo es una medida imprecisa de la verdadera letalidad, que seguramente será inferior.



El principal motivo es la indetección: hay personas que enferman de Covid-19 con síntomas leves y que si se detectasen bajarían la letalidad. Es lo que sugieren las cifras de Corea del Sur, que está haciendo más pruebas que otros países y reporta una mortalidad más baja, del 0,6%. No es una gripe. Los datos actuales dicen que el coronavirus es más contagioso y más letal que la gripe, que se estima que mata al 0,13% o 0,16% de los enfermos (I, II).



Además el nuevo virus añade otro problema: la falta de inmunidad. Nos lo explicó García-Sastre: ‘Nadie la tiene contra este virus, así que va a infectar mucha más gente que la gripe estacional, lo cual hace que incluso si tiene la misma letalidad que la gripe, los casos absolutos serán mucho mayores, y eso va a suponer un reto al sistema hospitalario’… La directora del citado periódico hispanoamericano, Soledad Gallegos Díaz, se dirige a sus lectores: ’Lo importante en una crisis de un alcance tan formidable como esta, es garantizar lo básico a la población: alimentación, energía, telefonía, medicamentos, asistencia sanitaria… y periódicos. Periódicos digital o papel, que les cuenten lo que sucede y les amplíen la mirada en este encierro obligatorio’.



Pero no de cualquier periodista o periódico’, Héctor Zamarrón, de Milenio, dice que ’Peor que el virus, el mal periodismo’, y postula: ’Las crisis muestran lo peor y lo mejor de todos, nos permiten observarnos con transparencia y afloran la experiencia y preparación de cada uno.



En este caso, algunos colegas no salen muy bien evaluados, sino todo lo contrario, exhiben sus carencias… El Covid-19 nos dejará grandes lecciones en todos los ámbitos, desde la política hasta el sector salud, la higiene personal, el trato social, pero sobre todo, también decantará a medios y periodistas para que el público elija mejor quien le informa’…



Una de las experiencias que nos dejará el Coronavirus, decimos nosotros, es que la redes sociales pasarán a ser ’redes suciales’, en las que solo confiará la medianía y la opinacracia trasnochada… COSA DE PRENSA está de acuerdo en esta consolidación de los paradigmas 100% periodísticos.



Debemos reforzar ya una intensa campaña de verificación de la información, mediante la cita de fuentes oficiales, fidedignas y confiables; protegernos de rumores, de las tentaciones de los encabezados amarillistas y alarmantes, evitar compartir información no autentificada, que incluya fechas de emisión…. Citemos aquí un ejemplo de fake news o falsa información.



En la nube hay un Grupo Regional de Prensa (GRP) creado en 2015. El sábado 14 del actual apareció una nota del reportero Luis Abraham Martínez, a quien manifestamos nuestro respeto e invitamos a revisar su modo de informar. El coronavirus obliga a las y los periodistas, y a medios de comunicación de todo el mundo, al máximo profesionalismo; si no somos capaces de ello, nada tenemos qué hacer aquí, en la noble y delicada tarea de informar, porque de ello dependen muchas vidas…



La foto y el texto a que se refiere esta nota, difundida este sábado 14 de marzo en el grupo GRP, no corresponden a la realidad. Dice: ’En la carretera Orizaba-Mexico policías federales descuartizados y patrullas quemadas. Habrá que darle a los delincuentes muchos, muchos más abrazos para que los Crimínales vean que los entendemos, que sabemos que son también Pueblo Bueno y Sabio y que nos merecen mucho respeto. Profeta y Mesías Andrés Manuel López Obrador’…



La realidad es ésta, verificada en Google Imágenes como fuente, publicada antes, el 5 de marzo en el portal Letra Roja, https://letraroja.com/index.php/cjng-deja-cuatro-cuerpos-descuartizados-en-michoacan/ ’México. La mañana de este jueves fueron encontrados cuatro cuerpos en Michoacán, junto a ellos un narcomensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN). Los restos fueron localizados en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en Avenida 8 de Enero en la zona centro de Huandacareo.



Los cadáveres corresponden a cuatro hombres que no han sido identificados, uno de ellos tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza, los otros tres presentaban huellas de tortura además de haber sido descuartizados. En el mensaje, el CJNG amenazó a policías municipales y a todos aquellos que no estén de su lado’.



LA COSA ES QUE…

El escritor y periodista Juan Villoro Ruiz, autor de El testigo, invita (en COSA DE PRENSA, y ha propósito de la nueva Era Coronavirus, hacemos lo mismo a nuestros compañeros periodistas de Aguascalientes y de México), a pensar en esto: ’El lector debe dejar de ser un agente pasivo para convertirse en un militante de la información. El periodismo que busca acercarse a los hechos, que narra con objetividad lo acontecido, es cada vez más importante. Hoy en día la lectura debe ser un activismo, debe ser una vocación participativa y solo así podremos tener un periodismo independiente de calidad.



La suscripción es un pacto solidario; tú no vas a recibir buena información si no permites que alguien la haga para ti’; qué tal.

