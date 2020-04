Pandemia con crisis económica genera revuelta

En política lo importante es tener la información, dicen que es poder, pero digo que a lo mejor es precaución, seguramente, entre la inmensa desinformación que nos llega por todos lados muchos andan locos y hasta nos hablan de remedios milagrosos y que si el virus llega de China o fue una intervención gringa para joderlos, en fin, el caso es que lo mejor en condiciones difíciles y complejas es conservar la calma, y para ello no hay nada como meditar, el miedo mata y mata más que la propia enfermedad. Hace algunos años leía por ahí un cuento donde un sacerdote de pronto se encontró con la PESTE y le preguntaba qué hacía por esos rumbos, la enfermedad contestaba que había sido enviada para darle una lección a una ciudad y tendría que contagiar a mil personas y llevarlas a la muerte, al pasar algunos días la peste se encontró con el sacerdote y éste le reclamó molesto: ’Además de letal, eres mentirosa porque me dijiste que matarías a mil gentes en esa ciudad a la que te enviaron y han muerto diez mil’. La peste le contestó: ’No te molestes, yo cumplí mi palabra, solamente infecté a mil para llevarlos a la muerte, pero los otros murieron por el miedo, no por mi’, y ésto es lo que nos sucede, es claro que hay una emergencia brutal y letal, que la pandemia mata y se tiene que proteger a los demás para que no tengamos tantas muertes, pero la gente deben entender que conservar la calma no es no hacer nada, al contrario, es saber hacer las cosas para resolverlas, y dejar el miedo nos permite pensar bien y no hacer tonterías.



La realidad es que se pueden establecer controles y cuidados para soportar la pandemia, lo que esta causa, además de muertes y miedos y temores, es una enorme crisis económica que nos puede llevar al hambre y la miseria y cuando hay miserables con hambre no tienen buenas consejeras y la violencia estalla con cualquier pretexto. Los gobiernos se ponen en crisis, la respuest fácil de los poderosos es la de enviar a las tropas para contener a los desesperados y ahí empiezan las revueltas, por ello, cuando un gobernante tiene información y buen trato y carisma sabe que hay que proteger a los países de las revueltas y para ello debe atender a los que más lo necesitan, porque cuando ya no tienen nada, pues no tienen nada que perder y arde Troya.



RECORDEMOS AQUELLO DE QUE: LAS LEALTADES Y LAS INSURRECCIONES EMPIEZAN EN LOS ESTÓMAGOS y no hay nada peor que un país enfermo y con hambre y miseria, así estalló la Revolución Francesa, por eso cuando unos gobernantes insensibles vieron las revueltas, la reina preguntaba la razón por la que el pueblo protestaba y se levantaba en armas y le dijeron: es que no hay pan majestad y ella, respondía ingenua y tontuela, pues denles pastelillos, y ahí perdió la razón y la cabeza.



Los movimientos de protesta no solamente tienen una base ideológica, se suman los hambrientos, los enfermos, los sin trabajo, y en México cuando menos tenemos más de DOCE MILLONES DE DESOCUPADOS O EN EL COMERCIO INFORMAL. DICEN LOS RICACHONES QUE SE QUEJAN DE LA ’COMPETENCIA’, alegando que no es justo porque ellos pagan impuestos y esos miserables que están en las calles tratando de tener dinero para medio comer pues no lo hacen … y hoy, esos millones que también tendrán sueños y temores y tienen familias a las que proteger y quisieran tener jabón y agua y comida y poderse recluir en sus casas con sus seres queridos para no contaminarse ni contaminar, pues no lo pueden hacer, dicen: ’PUES LE TENGO MÁS MIEDO A NO VENDER NADA Y NO PODER LLEVAR DE COMER A MI CASA QUE AL PINCHE CORONAVIRUS, así me muero antes que nada, no me mata ni me ha contagiado el mal pero tengo hambre y no tengo empleo ni dinero· y esto es una muy mala señal que debe tomar en cuenta el presidente y entenderla todos para que la ayuda a los más jodidos sea real y no tengamos protestas ni revueltas que lleguen a la violencia y todo se joda porque no tuvimos moral ni solidaridad ni visión para entender lo que nos podía pasar. La pandemia es mala, sin duda, pero hay controles y apoyos, pero en el hambre y la miseria, si no hay solidaridad, pues hay hambre y desesperación y cuando ya no se tiene nada, pues nada hay que perder y todo estalla.



El gobierno de Canadá con visión dice que va a estar pendiente, allá en Canadá de darle a sus gente dinero cada dos semanas para que no sufran tanto con la ’reclusión’ o el aislamiento ante la pandemia, y esto es tener visión. En México, el Presidente declaro que adelantaría algunas pensiones o ayudas a los que menos tienen que son los viejos y los niños, pero hay muchos más, millones, desocupados, vendedores ambulantes, mujeres solteras y madres que tienen que afrontar los gastos de su familia y su casa, millones de indígenas marginados y empobrecidos, la enfermedad sin duda mata, pero el hambre mata y encabrona de poco en poco hasta que estalla cuando no se aguanta más y ahí, ya no hay razones ni discursos, solo la violencia y las armas, por ello es bueno que, por ejemplo, Alejandro Murat se haya adelantado algo para apoyar a los medianos empresario y pequeños, es ayuda y seguramente hay planes para ayudar a los desamparados, y este es el camino para evitar las revueltas y los encabronamientos por el hambre que es muy mala consejera y estalla.



Decimos que tenemos que entender las políticas, a muchos clasemedieros y a los espantados pues les importa el que encuentren papel de baño o gel y tengan revisiones rápidas y análisis de laboratorio y es necesario y bueno el que se tengan, pero deben pensar que un pueblo enfermo y con hambre pone en riesgo todo el sistema y los pone en riesgo a ellos mismos porque en las revueltas nadie respeta nada, es la violencia y el desenfreno, es la anarquía y el dar rienda suelta al resentimiento y a los odios, es en serio, si se desatan los demonios ya nadie los podrá parar… por ello hay que mantener la solidaridad con los que menos tienen, entendiendo que primero los pobres, para ayudarles a sobrellevar el mal con algo de bien…