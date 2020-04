Pandemia le cayó "como anillo al dedo" al presidente para desmantelar las instituciones: Erandi Bermúdez



El senador Erandi Bermúdez Méndez alertó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está aprovechando de la emergencia sanitaria por el Covid-19 para desmantelar a las instituciones mexicanas y construir un proyecto de país autoritario.



’Él quiere (el presidente) generar esta tormenta perfecta para que el día de mañana él pueda tener el control total de todo, para que mañana no haya nadie que pueda ponerse en contra de él’, señaló.



Ante la iniciativa del titular del Ejecutivo de manejar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos de este año, el vicecoordinador de Acción Nacional en el Senado se mostró preocupado porque se despoje del control presupuestal a la Cámara de Diputados.



’Al momento de quitarle a la Cámara de Diputados el control presupuestal, entonces los diputados no van a tener razón de ser y va a decir: entonces vamos a eliminar la Cámara de Diputados. Quiere quitar esos contrapesos que tanto le han servido y costado a nuestro país’, afirmó el senador guanajuatense.



Asimismo, calificó de insensible la pretensión de expropiar las Afores para financiar los proyectos faraónicos del gobierno morenista como el Tren Maya y la construcción de la refinería de Dos Bocas.



’Él quiere usar un dinero que no es suyo, que es de los ciudadanos. Quiere quitarle la Afore a todos, a los pequeños y grandes ahorradores. Y el día de mañana que tengas que jubilarte no vas a tener recurso y entonces ¿qué va a pasar?, que dependes totalmente de mí, gobierno, dependes de mí presidente Andrés Manuel’, dijo el legislador.



Finalmente, afirmó que depende de la sociedad organizada, el sector empresarial y la oposición ser el contrapeso democrático que permita que México supere la emergencia sanitaria como lo ha hecho en otras crisis.



’Hoy el Presidente espera esta tormenta perfecta. Depende de nosotros los mexicanos y mexicanas si dejamos que él lo haga. México ha salido de pie por todas y por todos nosotros, hay que trabajar juntos’, concluyó.