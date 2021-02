Pandemia muestra lo peor de nosotros: mafias acaparan oxígeno

Ante la alta demanda de tanques de oxigeno y concentradores de oxígeno para atender a las personas con Covid-19, se desataron estafas y robos en redes sociales; asimismo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) denunció que los agentes privados están inflando el precio de sus productos en la venta, renta y recarga de tanques; la Policía Cibernética ya se encuentra investigando los casos.



"Se está formando una especie de ’mafia’ en torno a la venta de oxígeno", indicó la organización ANPEC mediante un comunicado.



La Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) informó que del 3 de enero a la fecha han registrado en el país al menos 14 eventos de robo o fraude de oxígeno; se han recuperado 36 tanques y tres concentradores, han asegurado tres vehículos y han detenido a ocho personas. Cinco robos se han registrado en el Estado de México, tres en la Ciudad de México, dos en Tlaxcala y uno en Puebla, Durango, Sonora y Michoacán.



Sin embargo son cientos los casos de fraudes de tanques de oxígeno en redes sociales. En una página de Facebook donde vende tanques de oxígeno alertaron a los usuarios de las cuentas que se hacen pasar por negocios establecidos y que están realizando fraudes, en respuesta a lo anterior cientos de usuarios denunciaron varias páginas fraudulentas y compartieron su experiencia.



’Importante’, advierte una página de Facebook oficial de tanques. ’Debido a la contingencia, personas sin escrúpulos usando el nombre de negocios establecidos ofrece equipos respiratorios solicitando un depósito a una cuenta bancaria. No se deje engañar. Nunca realice depósitos a cuentas bancarias de personas desconocidas’.



Una usuaria compartió su experiencia la semana pasada con una página fraudulenta que le robó mil 500 pesos.



’Les pido de favor a todos mis contactos me ayuden a evidenciar a estas personas que se están aprovechando del dolor ajeno. En mi desesperación les deposité y enseguida me bloquearon. Solo deseo que nunca se encuentren en mi situación. La página es ‘Renta y venta de tanques de oxígeno en cdmx’ y a la persona que le deposité se llama María de Jesús Torres’, alertó la usuaria. La página referida ya está dada de baja.



La página de Facebook ’Concentradores y tanques de oxigeno’ apenas se creó en julio de este año y –contrario al panorama de alta demanda– asegura siempre tener disponibilidad de venta de tanques entre 35 y 40 mil pesos. No da dirección ni informes públicamente, sólo por inbox. Las fotos de tanques de oxígeno que publica corresponden a otra página de Facebook, ’Concentrador de Oxígeno Renta’, de acuerdo con Google Imágenes.



El portal informativo SinEmbargo habló con su administrador, Daniel Simón Galicia. Aceptó apartar un tanque de oxígeno con 10 mil pesos, mandó su número de tarjeta bancaria para depositarle y pidió que lo recomendara con otros contactos.



foto



–Los tenía publicados en 35 y ya los bajé a 33. Van llenos y completos, listos para usarse –contestó inmediatamente en WhatsApp, en contraste con otras empresas distribuidoras que tardan hasta horas o piden acudir físicamente a sus tiendas por la alta demanda. –Me quedan dos. Hasta en 32.



Ya en llamada, con voz nerviosa, detalló que se los traen de otros estados y no les está ganando mucho al ’entender’ la necesidad de la gente.



–Bueno, bueno. Le comentaba si puedo apartárselo porque no encuentro en ninguna parte–, se le cuestionó vía telefónica.



–Este… ¿Dónde está usted?, ¿ya es seguro que sí lo quiere?



–Sí, estoy acá en la Gustavo A. Madero.



–Ah, justo somos casi vecinos. ¿Por dónde está usted?



–La Churubusco Tepeyac, ¿ustedes?



–Ah, yo estoy en la Guadalupe Tepeyac–, aseguró.



–Pues mire. Así puedo hacerle la transferencia…



foto



–Ok, está bien.



–Me manda el número de cuenta o qué.



–Sí, ahorita le paso mi tarjeta. ¿A qué hora tendría el resto?–presionó.



–Pues no sé, estoy juntándole. Pero quiero apartárselo.



–Ok, está bien. Yo se lo aparto sin problema. Si no es hoy, puede ser mañana. No hay ningún problema.



–No, sería hoy, por favor, la verdad es que sí nos urge.



–Ok, ok, pues entonces sí. Le doy mi número de tarjeta. La verdad es que no acostumbro que me depositen. Esa es la verdad. Pero somos vecinos, a parte, je, je. Es el más grande que hay, de 9,500 metros cúbicos.



–¿Me lo deja en 30?



–¡No!, le dije que se lo puedo dejar en 32.



–¿Ya es lo mínimo?



–Sí, lo estaba vendiendo en 35, pero como me van a llegar más necesito terminar con los que tengo y necesito ya sacarlos rápido, porque necesito pagar para que me lleguen otros. Hay personas que los están vendiendo mucho muy caros. La verdad es que los estamos trayendo de otros estados. Es la verdad bien complicado. Y no estamos ganando mucho. Estamos sacando un poco de ganancia, no es tanta. Somos conscientes de lo que está pasando. Hay gente que los da hasta en 40 mil pesos. Seguro con la necesidad de la gente, seguro lo venden. Los equipos están vigentes, las válvulas están nuevas y están cargados ya.



–Muchas gracias. Entonces espero su número para darle los primeros 10.



–Le voy a mandar la foto de mi tarjeta, si me lo permite. Y me avisa cuando esté el… el…



–La transferencia. Sí, le mando la captura.



–Sí, por favor. Y ahí recomiéndeme con sus contactos, si es que alguien necesita. Me va ayudar si me recomienda.



Al colgar, Daniel envió el número de su tarjeta. Horas después, al no recibir depósito, llamó por teléfono.



foto



En conferencia de prensa, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ha reconocido que han recibido denuncias de tanques de oxígeno. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield pidió a la población mexicana ignorar las ofertas de tanques de oxígeno en las redes sociales y denunciarlas al teléfono: 5555688722, porque ya existe un mercado negro y fraudulento con concentradores y cilindros de oxígeno robados o inexistentes y oferta de uso industrial, por lo que la Guardia Nacional y la Policía Cibernética está trabajando en colaboración con Facebook para bajar páginas y no solo multar sino detener a los responsables.



Hasta el momento, han bajado más de 100 páginas de comercio electrónico –como Claro Shop, Mercado Libre, Amazon e E-Bay– que estaban defraudando, especulando o abusando en los precios. También han bajado más de 700 perfiles de Facebook. ’Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel, sin lugar a duda, porque les estamos siguiendo proceso ante el Poder Judicial. A muchos se les ha podido comprobar que son cilindros de los que se habían robado unos días antes’, planteó el Procurador.



La Comisión Federal para la Protección Contra Riegos Sanitarios (Cofepris) llama a solo utilizar concentradores de oxígeno que cuenten con un registro sanitario, ya que han demostrado calidad, seguridad y eficacia y son estos los únicos que pueden comercializarse en el país. ’Cualquier concentrador de oxígeno que esté a la venta sin contar con registro sanitario constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia’, advirtió.



El mismo día en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se permitirá a gobiernos locales y empresas privadas comprar a la industria farmacéutica vacunas autorizadas contra la COVID-19, el empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández afirmó que tenía 2 millones de vacunas Sputnik-V. Pero el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) negó tener algún acuerdo con el privado. Solo se ha acordado el envío de 40 millones de dosis al Gobierno federal.



La Cofepris y el Instituto Nacional de Salud (Insabi) han advertido a la población sobre intentos de vender la supuesta vacuna contra el coronavirus en páginas de internet apócrifas y redes sociales, que constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. A inicios de enero la Cofepris informó que la farmacéutica Pfizer les alertó sobre una página de internet falsa para la venta de la vacuna COVID-19. Sin embargo, a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de esta vacuna en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.



Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), expuso que el mercado negro comenzó con la venta en el comercio ambulante de geles antibacteriales y mascarillas KN-95 piratas sin autorización sanitaria. Posteriormente la Cofepris alertó sobre falsificación de pruebas COVID en Jalisco; la Guardia Nacional confiscó en Chihuahua un camión con pruebas que venían de Estados Unidos y, en octubre, se confiscaron vacunas contra la influenza, por ejemplo, en una casa de la Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc.



’El FBI encontró más de 300 sitios web donde se venden vacunas y la Europol también ha alertado a nivel mundial por delitos con venta de vacunas falsas. Nos encontramos ante ciberdefraudadores con delitos intranacionales. Es decir, que son personas u organizaciones criminales que están fuera de nuestro país. Sin embargo, las víctimas están en México’, dijo Sapién. ’Exigen que el pago se haga a través de criptomonedas, una de ellas la bitcoin [difícil de rastrear]’.



En territorio nacional, y desde antes de la pandemia, la ruta principal de huachicoleo de medicinas y, ahora de laboratorios para falsificar pruebas COVID, se ha detectado en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Chihuahua y el Estado de México, de acuerdo con el Consejo.



’El mercado negro de medicamentos se ha vuelto muy redituable para los criminales, ya que cada año obtiene en promedio una ganancia de 2 mil millones de pesos por el robo de medicamentos, debido a que existen al menos 8 millones de personas que consumen medicinas robadas, adulteradas o caducas, lo comienza a agravarse con la pandemia y los estragos económicos’, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos.



Las Naciones Unidas alertó esta semana que ha detectado estafas en internet con medicinas y vacunas falsas que ponen en riesgo la salud de las personas, por lo que llamó a usar el sentido común y no comprarlas. En la dark web se ofrecen vacunas falsas con los nombres de distintas industrias farmacéuticas, con precios desde 120 dólares hasta más de mil billetes verdes (más de 20 mil pesos).



’Creo que muchas de esas vacunas no existen en absoluto. Es un fraude en sentido estricto: si lo compras, no recibes nada. Es una forma muy fácil de intentar ganar dinero’, expuso a la agencia Efe el mayor experto de Naciones Unidas en cibercriminalidad, Neil Walsh.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡La <a href="https://twitter.com/hashtag/VacunaCOVID?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VacunaCOVID</a> no se vende!<br><br>No te dejes engañar y no compartas información falsa.<br><br>La página <a href="https://t.co/PrVZqKRAcO">https://t.co/PrVZqKRAcO</a> es apócrifa.<br><br>La página real de <a href="https://twitter.com/PfizerMx?ref_src=twsrc%5Etfw">@PfizerMx</a> es ➡️ <a href="https://t.co/mygEEn4wi6">https://t.co/mygEEn4wi6</a> y no vende la <a href="https://twitter.com/hashtag/vacuna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#vacuna</a> contra <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a> para el público.<a href="https://twitter.com/hashtag/VacunaUniversalYGratuita?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VacunaUniversalYGratuita</a> <a href="https://t.co/SAcbJvd0a4">pic.twitter.com/SAcbJvd0a4</a></p>— Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) <a href="https://twitter.com/INSABI_mx/status/1346576731210215427?ref_src=twsrc%5Etfw">January 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



’Y en caso de que se reciba algo se puede estar seguro de que no será la vacuna real. En el mejor de los casos será un placebo y en el peor puede tener elementos químicos perjudiciales’, agregó Walsh.



Incluso en el caso de que fuera un paquete de vacunas auténticas robadas, no se habrán mantenido las condiciones sanitarias para su uso como tenerlas a cierta temperatura.



Ante la alta demanda, el aumento de precio del oxígeno medicinal fue de 4.5 por ciento durante 2020, y en 2021 se registró una segunda alza de 4.5 por ciento, que las productoras Grupo Infra y Medigas han implementado. Una recarga de oxígeno medicinal cuesta de Tijuana hasta Mérida, para un tanque de 10 mil litros, 855 pesos; y la renta de ese tanque grande, de esa misma capacidad, es de 595 pesos. Un concentrador para producir oxígeno está en 27 mil pesos, ha monitoreado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un sondeo de los precios del mercado de la venta, renta y recarga de tanques de oxígeno y encontró una especulación al estar triplicando sus precios de diciembre a enero. Sin embargo, el Procurador Ricardo Sheffield aclaró que estas ofertas en redes sociales ’de un cilindro en 15 o 20 mil pesos a las pocas horas’ las están bajando.



Una recarga de oxígeno que en noviembre y diciembre costaba 250 pesos, detectó ANPEC, ahora la venden en 690 pesos promedio; un tanque de 680 litros entonces de 2 mil 800 pesos ahora hasta en 18 mil pesos; concentradores de 11 mil pesos hasta en 60 mil pesos. Al decir de los comercializadores, son sus proveedores los que han encarecido el producto.



foto



’Muchas familias con enfermos de COVID-19 en casa se han visto obligadas a vender pertenencias, a pedir prestado y ahondar más su crisis económica familiar, pues no les alcanza para cubrir la compra de oxígeno’, comentó el presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera. ’Preocupa que lo que ocurre con el oxígeno ocurra también con las vacunas’.



El titular de la Profeco también pidió no considerar armar su propio tanque de oxígeno con herramientas para peceras, como también se difunde en internet. ’Contiene oxígeno, pero no tiene la concentración que se requiere para atender a un paciente que está padeciendo de COVID. Va a complicarse su salud y entonces sí va a tener que ser trasladado a un centro hospitalario’, dijo.



Para lograr que no se disparen los precios, que no se especule y que no haya acaparamiento de tanques de oxígeno, la Profeco ha establecido una mesa de trabajo con las únicas tres empresas que producen oxígeno industrial-medicinal en México, Air Liquide, Linde (Medigas) e INFRA, para priorizar el medicinal por el industrial en coordinación con la certificación rápida de la Cofepris. También se ha colaborado con las aduanas de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo para que pueda importarse oxígeno de los Estados Unidos al norte del país.



En México hay 17 plantas de INFRA, 16 plantas de LINDE (Medigas) y cuatro plantas de Air Liquide. Hay una en proceso de construcción en León, Guanajuato, que pudiera estar lista en dos meses, pero las plantas llevan muchos meses en poder entrar en operación.



En tanto, para evitar el acaparamiento y promover la oferta, las autoridades hacen un llamado al Valle de México a regresar los cilindros a Medigas e INFRA después de ya no necesitarlos. ’Hay oxígeno, pero cómo lo haces llegar a los enfermos que lo ocupan si no tenemos los cilindros. Más personas se están atendiendo en casa’, dijo el Procurador Ricardo Sheffield, quien también advirtió que es peligroso tener un cilindro de oxígeno en casa sin utilizar. ’El problema lo estamos encontrando en que regresen al mercado los cilindros para abastecer el oxígeno en casa, ya que el oxígeno en hospitales que es con pipa, no tenemos ningún problema’.



El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, abundó que el oxígeno es fundamental para el 80 por ciento de los casos activos de la COVID-19, ya que la mayoría de la población que se contagia o está en cuadro de recuperación tras hospitalizarse tiene atención domiciliaria, y en muchos casos va acompañada de un tanque de oxígeno.



’Cada tanque con el que se puede enviar a un paciente a su casa en esta prealta significa una cama más de hospitalización para el paciente que inicia la enfermedad y que puede tener un cuadro mucho más grave’, dijo. SIN EMBARGO