Pandemia no frena reparto de Desayunos Escolares

En forma coordinada los sistemas DIF de Acapulco y Guerrero entregaron a madres de familia paquetes de alimentos del Programa Desayunos Escolares Calientes, para que en este periodo del cierre de las escuelas por la pandemia, tengan garantizada la comida para sus hijos.



’Hoy de la mano del DIF-Guerrero, aún con los riesgos por el paso del COVID-19, el Programa Desayunos Escolares está llegando a las comunidades más apartadas y en condiciones de pobreza extrema’, aseveró Adriana Román Ocampo, presidenta del DIF-Acapulco.



Ante madres de familia de las comunidades de La Calera, Las Marías, San José y San Miguel, ubicadas por el rumbo de Xaltianguis, la primera trabajadora social del municipio aclaró que este programa se aplica con transparencia y con base en listas oficiales de los planteles educativos, para que cada paquete de alimentos llegue a las manos de quienes más lo necesitan.



Adriana Román llamó a los padres de familia y directores a que no descuiden la limpieza de sus escuelas, porque ’es la segunda casa de sus hijos, aquí vienen a aprender, y no porque estén cerradas, deben estar abandonadas y sucias’.



A su vez, Luis Gerardo Valencia Mariano, a nombre de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF-Guerrero, explicó que a pesar de los contratiempos generados por la pandemia el Programa de Desayunos Escolares Calientes no se detiene.



Precisó que hay un calendario de entrega a los beneficiarios, pero debido a que una buena parte del personal del DIF se mantiene en cuarentena por prescripción médica, la tarea ha sido a paso lento pero firme, cumpliéndose al pie de la letra, incluso a pesar de la lluvias y caminos agrestes.



Los paquetes de alimentos llegaron a las escuelas primarias ’Valentín Gómez Farías’, ’Alejandro Gómez Maganda’, ’Julián Vergara Nava’ y ’Amado Nervo’, donde las madres guardaron la sana distancia para recibir sus dotaciones con la supervisión del DIF-Acapulco y DIF-Guerrero.