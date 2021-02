Pandemia, obliga a replantear sistemas de salud

Ante incremento de contagios por COVID-19 y saturación en hospitales Delegación IMSS Veracruz Sur, exhorta a población mantener las medidas preventivas, cuidarse y quedarse en casa



Hoy, es una realidad que la pandemia de COVID-19 ha llevado a un replanteamiento de los sistemas de salud, ya que, actualmente, el número de casos se incrementa constantemente, sin que haya, todavía, la suficiente capacidad hospitalaria, insumos o recursos humanos para su atención.



El personal médico de México, el que está en la primera línea, en el combate contra el COVID-19, tiene entre sus responsabilidades atender a pacientes con este virus y estar al pendiente de sus necesidades hospitalarias como es la oxigenación.



El viernes 22 de enero del 2021, se registraron tres fallecimientos de pacientes en estado grave de salud, con complicaciones del COVID-19 en el Hospital General Regional No. 1, del IMSS.



En atención a la solicitud de información de parte de los familiares de los fenecidos, por medio de una Tarjeta Informativa (0091), las autoridades del IMSS Delegación Veracruz Sur, precisaron que se dio una variación en la presión del oxigeno, pero que, se aseguraron que se habilitaran tanques criogénicos de rescate, asi como tanques T.



Afirma la autoridad sanitaria que los pacientes no se quedaron sin oxígeno, y precisó que en cuanto se vio que bajaba la presión se echó a andar el equipo auxiliar y se solicitó la pipa para recargar el gas en los sistemas; además de que el personal estuvo atento al estado de los pacientes. Es decir, se implementaron las acciones correctivas inmediatas.



Se menciona en el escrito que el problema de la falta de oxigeno es algo que se registra actualmente en todo el país a causa del aumento de los casos Covid-19 y, se establece que se investiga al respecto.



Puntualiza el Instituto que, una vez más, refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de calidad a la derechohabiencia y que, también, el sector salud, de nueva cuenta, hace el llamado a la población para cuidarse, para asi poder evitar una elevación en los contagios de coronavirus y saturación en los hospitales.



Por otra parte, se adiciona como dato interesante que el repunte en Veracruz Sur no ha sido como en los demás estados debido a que esta región no ha pasado de semáforo naranja. Y, se destaca que el IMSS en Veracruz Sur está en vías de abrir el primer Centro de Rehabilitación Integral COVID-19 (Módulo de Rehabilitación Integral COVID-19 y Salud Mental), para mejorar la calidad de vida, la reintegración a la vida familiar, social y laboral del derechohabiente con: Fisioterapia cardiorespiratoria, Fisioterapia neurológica, Apoyo psicoemocional, Apoyo psicosocial, Apoyo neuropsicológico, Terapia ocupacional, Control metabólico y Apoyo nutricional.



Cabe mencionar un pensamiento universal que instituye que, estamos teniendo que aprender en pocos meses lo que hemos aprendido a lo largo de cientos de años sobre otras enfermedades, y eso ha sido un verdadero desafío.

