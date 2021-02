Pandemia sin control en Coatlinchan, Texcoco

Tras el aumento de contagios de Coronavirus en el Estado de México, los panteones también se han saturado sin que las autoridades hayan tomado medidas preventivas.



En el panteón de Ejidatarios de Coatlinchán, Texcoco, aumentó de manera alarmante el número de criptas el año pasado, sin contar a los difuntos que han depositado en el Panteón Comunal, donde hay menos control.



La semana del 25 al 31 de enero registraron un difunto por día y desde el jueves 28 de enero, en la iglesia de la localidad las misas para la celebración de bodas y festejos de XV años no paran y los habitantes parecen no obedecer a las reglas de sana distancia.



Las patrullas se presentan solo para solicitar que los presentes ’bajen el volumen de la música’ y no para solicitar que se suspendan las fiestas sociales, pese a que la gente no atiende a las medidas sanitarias



El Ayuntamiento de Texcoco no se ha mostrado interesado en tomar las riendas de la pandemia, coincidieron en señalar ciudadanos.



De acuerdo con información oficial en Texcoco se han contagiado 1,778 personas y han fallecido 314 mientras que las esquelas, velorios y rosarios, parecen tener ’otros datos’.



El total de casos en el Estado de México es de 142 mil, 731 registrados y 21 mil 231 muertes de acuerdo a información del Gobierno del Estado de México.