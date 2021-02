Pandemia: visión obtusa

Incompetencia deja muerte y miseria

• Improvisación en el sistema de salud

• No ven huérfanos, viudas y pobreza

• Vacunas: enfoque electoral de Morena



Los privilegios acabarán, pero el pueblo es eterno.

Conde de Mirabeau (1749-1791) Político, escritor y orador francés.





Un radioescucha del noticiero que encabezamos los días laborables en MVS, me dijo en un mensaje que por que me ’desgañitaba’ exhibiendo los errores de gubernamentales en el manejo de la pandemia en México. ¿De qué sirve decir que los muertos, contagiados y nuevos pobres son producto de la incompetencia del doctor López Gatell?

Eso me hizo reflexionar sobre si era ocioso el seguir señalando esos errores criminales, de omisiones, manipulación electoral e ideológica, y de abandonar la estadística, para no dejar huella en la historia de los errores del doctorcito, en la lucha contra la pandemia de COVID19.

Pero, en lugar de esconderme prefiero seguir. No se trata de una campaña para llevar votos a un partido o quitárselos a otro. Es salvar vidas.

Resumo, que la estrategia del Gobierno Federal, así como la de muchas entidades, ha sido obtusa, carente de visión para enfrentar una pandemia de la magnitud, de la que vivimos en todo el planeta y en la que México se distingue por la peor forma de enfrentarla.

Aunque todo se centra en un aspecto fundamental; la economía, hay dinero suficiente en el país para usarlo en beneficio de la salud de 126 millones de habitantes. El despilfarro en partidos políticos y otras actividades que no son fundamentales, elementales, ni necesarias, se convierten en la acción de grupos en el gobierno que únicamente están interesados en permanecer en el poder o en acceder al poder; obviamente también a meter la mano en el presupuesto.

Ni en las mentes, ni en sus corazones, de la mayoría de nuestros gobernantes, aparecen miles de viudas, huérfanos, de ancianos que han quedado sin sustento tras la muerte de sus hijos. Los dramas se cuentan por millones.

El dolor que ha dejado la pandemia, no sólo se circunscribe en la muerte y la enfermedad, sino en las secuelas del Covid19: merma en la salud física y sicológica de millones de mexicanos; decenas de miles de huérfanos; millones de desempleados que no tienen qué llevar de comer a sus casas.

A ello se añade la tardía, como en todas las políticas asistenciales, en la adquisición de vacunas, el tinte electoral para la aplicación de las mismas (miles de ’siervos de la nación’ y promotores electorales de la 4T).

Esa clase política que despilfarra recursos en miles de burócratas para su enquistamiento en el poder, debería destinarlos a medicinas, mejorar la vida de los médicos y, en especial, en paliar la desgracia de millones de mexicanos dañados en su salud y economía.

PODEROSOS CABALLEROS

SONIA GARZA

Ayer, la regiomontana Sonia Garza González, asumió el liderazgo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, el organismo empresarial, conformado en su totalidad por mujeres. En la agenda de Sonia se prioriza la reactivación económica en México a través de la innovación, tecnificación y digitalización, y con todo el apoyo a mujeres emprendedoras que aspiran a tener una empresa. Rindió protesta ante la titular de Economía, Tatiana Clouthier.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CLUB AMÉRICA- TELEVISA

Club América, aliada a Fundación Televisa y TUDN, abrace esta importante fecha, en la que lanzó una fuerte campaña promocional en redes sociales, periódicos y televisión, para dejar en la afición un mensaje a favor de la protección del Águila Real. Esta ave, tan importante simbólica y ambientalmente para los mexicanos, tiene su propio día en el calendario, el 13 de febrero, fecha establecida por las autoridades del país para concientizar a la población sobre su situación en su hábitat natural, así como su protección y cuidado.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos