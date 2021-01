Pandemia y economía

Nadie discute que la pandemia afectó a muy diversas actividades en particular la económica, lo que se agudizó cuando por el confinamiento obligatorio muchos comercios tuvieron que cerrar, es decir no solo bajar las cortinas, sino literalmente dejar de laborar ya que ante la falta de apoyos se quedaron sin recursos para subsistir al no pagar sueldos, rentas e impuestos.

Una de las ramas más afectadas fue la restaurantera, ya que únicamente se les permitió la venta de comida para llevar sin poder ofrecer el servicio en sus locales. Cuando mejoró ligeramente la contingencia sanitaria y varias entidades pasaron en el semáforo epidemiológico del rojo al naranja y en algunos al amarillo pudieron reabrir bajo estrictas condiciones sanitarias.

Con el repunte de contagios registrados desde el fin del año pasado y el retorno al color rojo se volvió a decretar el cierre de comercios considerados no esenciales, entre ellos los restaurantes quienes fueron obligados a regresar a la venta de comida para llevar, pero ahora sus propietarios expresaron su inconformidad y organizaron protestas para volver reabrir.

Recuérdese que el servicio de comida forma parte de toda una cadena de producción, que comprende desde productores del campo, fabricantes de ingredientes, cocineros, meseros y hasta quienes llevan pedidos a domicilio, por lo que también ellos son perjudicados.

Pero mientras los restaurantes, al igual que otros comercios formales, fueron obligados a cerrar lo que fue aprovechado por los informales para salir a la calle y ofrecer sus productos. No puede negarse que también ellos también fueron perjudicados por la pandemia y buscaron la forma de sobrevivir, aunque al no cumplir con las medidas preventivas sanitarias, también se convirtieron en propagadores del coronavirus.

De esta forma las personas que principalmente por necesidades laborales, para adquirir alimentos o por estar pendiente de algún familiar enfermo, tienen que acudir a los puestos callejeros para comprar comida sin que las autoridades verifiquen sus condiciones económicas, lo que representó una gran desventaja ante los restaurantes cerrados.

Finalmente en la Ciudad de México ya hay un acuerdo inicial para que los restaurantes puedan reabrir bajo ciertas condiciones, lo que será un respiro para esta industria y se espera que con el paso del tiempo puedan atender cada vez a un mayor número de clientela.

Ahora ante la imposibilidad de que las autoridades impidan el funcionamiento del comercio informal, las autoridades deberían verifican que se instale en las mejores condiciones posibles para evitar contagios ante la actual emergencia sanitaria. Es por el bien de todos.