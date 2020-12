Pandemia y jolgorio

SOS Empresarial. Negocios y empleos formales, rumbo al abismo. A Claudia Sheinbaum, no le salen las cuentas. Prefiere invertir en publicidad con sus amistades que implementar un verdadero programa emergente de apoyo al sector. COPARMEX CDMX y CANIRAC claman seriedad a autoridades ante pandemia. ¿Porqué, tantas canonjías a quienes no pagan impuestos? ¿Serán vistos como votos? Se sigue beneficiando a sectores informales o clientelares.



El Gobierno de la Regente capitalina Claudia Sheinbaum, decreto SEMÁFORO ROJO en la ciudad de México, y no le quedó de otra al administrador del Estado de México, Alfredo del Mazo, de imitarla.



Quizá lo sepa la señora Sheinbaum que, este año, 49 mil 700 unidades económicas cerraron de forma definitiva en la capital del país, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 (ECOVID-IE segunda edición 2020), elaborada por el INEGI.



También, seguro ya se dio por enterada que, con el Semáforo rojo, hay en riesgo de muerte cerca de 10 mil establecimientos mercantiles; así como no se puedan restablecer 198 mil 401 empleos perdidos a consecuencia de la pandemia.



Se vislumbran pérdidas millonarias para el sector empresarial; para los que si pagan impuestos. Entonces, saltan las incógnitas: ¿Por qué se sigue beneficiando a sectores informales o clientelares? ¿Porqué, tantas canonjías a quienes no pagan impuestos? ¿Serán vistos como votos?



Bueno, en fin, ojala y la señora Sheinbaum pueda contestarlo, aunque sea a través de las agencias de publicidad que contrata y que se dice son de algunas amistades.



COPARMEX CDMX y la coherencia



Por lo tanto, ya, en varios foros, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas –recién desempacado con este cargo-, ha insistido en su llamado de alerta para salvar no solo a los comercios establecidos sino también a sus trabajadores.



Ahora -difundido ampliamente-, rechaza los apoyos presentados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum al considerar que ’son a todas luces insuficientes’, por lo que a nombre de la COPARMEX CDMX, exigió la implementación de un verdadero programa emergente para el salvamento de los empleos y las empresas que si cumplen con el fisco.



Además, fue muy claro el empresario al exhortar a la administración local a revisar de nueva cuenta; pero, con seriedad, sus estimaciones presupuestales. No hay de otra, está obligada la funcionaria de la 4T en proponer un verdadero programa de apoyo emergente tal y como lo propuso este organismo empresarial o de lo contrario pueden irse todos al abismo.



Está claro que para COPARMEX CDMX, son insuficientes los apoyos dados a conocer por la Regente, más que nada porque, los montos del apoyo son 500 millones de Microcréditos, más 220 millones a empleados de restaurantes, más 89 millones de la doceava parte del programa de becas y uniformes escolares y los aproximadamente 25 millones de condonación por Impuesto sobre Nómina, que sumarían 834 millones de pesos. Entonces, el meollo del asunto es que, esto, definitivamente es menos de la tercera parte de los 3,200 millones solicitados por el Centro empresarial como apoyo de emergencia. O sea, se sigue beneficiando a sectores informales o clientelares.



Ahora bien, de otra manera, también alegan los empresarios que la ruta de estos apoyos debería darse con base a registros fiscales o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar su transparencia (entiéndase también: sin corrupción) y no conforme a los registros del Gobierno de la Ciudad (¿clientelares?). Muy precavidos.



Y que, en particular, la condonación del Impuesto sobre Nómina sólo a restaurantes y hoteles del Centro Histórico, resulta una medida positiva para el sector en mención, pero absolutamente discriminatoria para el resto de las empresas formales que han padecido los efectos de la pandemia. ¿Empresarios de primera y de segunda?



CANIRAC y la sorpresa



Pero ¿qué dice al respecto la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC)? Pues, por medio de su presidente Francisco Fernández, denunció –por medio de un comunicado-, que la industria restaurantera está pasando por el peor momento de su historia, debido al cierre de establecimientos por el Covid-19.



Lamentó que también tendrán pérdidas millonarias y que, la industria restaurantera será una de las más afectadas con el paro a las ’actividades no esenciales’ en la capital del país. Asimismo, protestó que la decisión de decretar el Semáforo rojo, se llevara a cabo sin previo aviso pues no les permitió mover o terminar su inventario.



La CANIRAC, expuso sus inconformidades; alegó que desde que inició la crisis de salud el sector restaurantero ha sido parte de la solución con la implementación de estrictas medidas de higiene, por lo que los establecimientos formales son seguros. Es decir, o quiso decir que, ¿los contagios se han estado dando más en la informalidad?



Reflexión



Ahora bien, sabemos que muchos empresarios dependen de las ventas de fin de año para lograr una economía que sustente su operación durante los meses sin ingresos; pero que, con el Semáforo rojo, los pone en una situación desventajosa.



Recordemos que desde hace meses, se unieron varias cámaras empresariales y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para hacer llegar un ’SOS Empresarial’ a las autoridades, en el que pedían distintos apoyos fiscales en el pago de servicios y acceso a mecanismos de rescate financiero ante un posible colapso de la economía local.



Sin embargo, no hubo suficientes apoyos económicos y, la oferta de créditos, simplemente no fueron competitivos para la pequeña y mediana empresa afectada por la crisis sanitaria.



Hay quejas, en el sentido de que, aún con sueldos y aguinaldos rebajados a causa de la ’austeridad republicana’, todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno; los legisladores ’levanta mano’, indigentes del periodismo, entre otros, tienen su sueldo seguro.



En contexto, por la crisis sanitaria, se vislumbra amargas Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos; si bien nos va. Pero, ¡Ánimo!, ¡ya llegaron las vacunas! ¡Ya nos salvo la 4T!



E-mail: [email protected]