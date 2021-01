Pandemia y migración: estas son las 17 primeras órdenes ejecutivas de Biden

www.guerrerohabla.com



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició con fuerza su gobierno. Poco después de entrar a la Casa Blanca, firmó 17 órdenes ejecutivas sobre algunos de los temas claves de su agenda: el combate a la pandemia de COVID-19, la lucha contra la crisis climática, la migración y la equidad racial.



Muchos de los decretos que el demócrata firmó tienen como objetivo revertir muchas de las medidas de su predecesor, el republicano Donald Trump. Las órdenes incluyen el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, frenar la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y detener la construcción del muro en la frontera con México.





A continuación, les presentamos las primeras 17 acciones ejecutivas de Joe Biden.



1. Lanzar un reto de usar cubrebocas con 100 días



El presidente Biden, que usa cubrebocas en cada aparición pública que hace, pedirá a los estadounidenses que como parte de su ’deber patriótico’ usen mascarillas por los siguientes 100 días. Esto marca una enorme diferencia con el presidente Donald Trump, quien menospreció el uso de esta medida para prevenir la propagación del COVID-19 e, incluso, se burló de Biden en un evento por esa razón.



Biden ordena frenar el muro fronterizo de Trump y México celebra la decisión

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han recomendado el uso de cubrebocas pues ’son una herramienta crítica en la lucha contra el COVID-19 que podría reducir la propagación de la enfermedad’. La orden ejecutiva también contempla el uso obligatorio de mascarillas y la implementación del distanciamiento físico en todos los edificios federales, todos los territorios federales y por todos los empleado y contratistas federales.



La Secretaria de Salud y Servicios Humanos junto con los CDC se coordinarán con las autoridades estatales, locales, tribales y territoriales para implementar estas medidas.



2. Volver a unirse a la OMS



Una de las medidas más polémicas tomadas por el presidente Trump durante la pandemia fue abandonar a la OMS, la división especializada en salud del sistema de Naciones Unidas. La razón que dio la administración estadounidense es que el organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus estaba controlado por China, el país donde se descubrió el COVID-19 a finales de 2019.





Este miércoles, Pide firmó una acción para cesar el proceso de retiro de Estados Unidos de la organización, a la que considera clave para coordinar la respuesta internacional al COVID-19, así como para los preparativos para futuras epidemias y pandemia.



"La administración Biden-Harris -con el doctor Tony Fauci como jefe de la delegación- participará en el encuentro de la Junta Ejecutiva de la OMS que ocurrirá esta semana. El doctor Fauci pronunciará sus comentarios como jefe de delegación el 21 de enero", es decir, este jueves.



3. Estructurar al gobierno federal para coordinar una respuesta nacional unificada a la pandemia



A través de este decreto. Joe Biden creó la posición de coordinador de la respuesta al COVID-19, quien responderá directamente al presidente y será el responsable de coordinar a todos los elementos de la respuesta a la pandemia a través del gobierno, incluidos los esfuerzos para producir y distribuir equipo de protección personas, vacunas y test.



Además, la orden restaura la la Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), que juega un papel clave para frenar la pandemia de COVID-19 y prevenir otras catástrofes biológicas.



4. Prorrogar las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria



Con esta acción, Biden pide a los CDC que consideren extender hasta el 31 la moratoria de desalojo por lo menos hasta el 31 de marzo de 2021, mientras pide al Congreso que brinde una nueva ayuda para la renta y la extienda más.



El Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Agricultura y al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano tendrán que considerar extender las moratorias de ejecución hipotecaria para hipotecas garantizadas por el gobierno federal y las solicitudes continuas de indulgencia para hipotecas garantizadas por el gobierno federal hasta la misma fecha.



"La pandemia COVID-19 ha desencadenado una crisis en la. asequibilidad de la vivienda casi sin precedentes. Hoy, 1 de cada 5 inquilinos y 1 de cada 10 propietarios con una hipoteca están atrasados en los pagos", explica el equipo de Biden en un comunicado.



El martes, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) extendió sus moratorias de ejecución hipotecaria y desalojo hasta el 28 de febrero de 2021. Biden solicitó a la agencia que considere extender la moratoria de ejecución hipotecaria aún más.



5. Extender la pausa de la deuda estudiantil



El presidente electo está pidiendo al Departamento de Educación que considere extender de inmediato la pausa en los pagos de intereses y capital para préstamos educativos federales directos hasta al menos el 30 de septiembre de 2021. Actualmente, los prestatarios deben más de 1.5 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.



6. Volver a unirse al Acuerdo de París para el Cambio Climático



El presidente firmó un instrumento para que Estados Unidos se vuelva a unir al Acuerdo de París. El instrumento fue depositado en las Naciones Unidas el miércoles y la ONU volverá a hacer una a Estados Unidos un participante en 30 días.



El presidente Donald Trump había anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, al que consideró un trato injusto para la economía del país, en junio de 2017. La salida recién se concreto el 4 de noviembre de 2020.



7. Revertir las acciones medioambientales del presidente Trump



Aunque Trump tuvo que esperar tres años para que su promesa de retirar al país del acuerdo climático se hicieran realidad, no paro de relajar muchas de las regulaciones ambientales implementadas por el gobierno de Barack Obama y de impulsar a los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.



Joe Biden firmó un solo memorando para dar marcha atrás a todas estas medidas del gobierno del republicano. Esto incluye revocar el permiso para la operación del gasoducto Keystone XL, que había sido suspendido por Obama. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya dijo que tratará de convencer al nuevo presidente estadounidense de mantener el gasoducto que corre desde su país. Trudeau será el primer líder con quien Biden sostenga una llamada telefónica como presidente de Estados Unidos.



8. Una iniciativa global para que el todo el gobierno avance hacia la equidad racial



Una de los mayores reclamos de la sociedad estadounidense era terminar con la inequidad, que afecta principalmente a las poblaciones negras y latinas en Estados Unidos. De hecho, estas comunidades se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19.



El presidente electo firmó un decreto que incluye los siguientes puntos:



Establecer que promover la equidad para todos, incluidas las personas de color y otras personas históricamente desatendidas y marginadas, es responsabilidad de todo nuestro gobierno;

Instruir a cada agencia federal para que lleve a cabo una revisión de referencia del estado de equidad dentro de su agencia y entregue un plan de acción dentro de 200 días para abordar las barreras desiguales a las oportunidades en las políticas y programas de la agencia;

Lanzar un nuevo grupo de trabajo de datos equitativos para garantizar que los datos federales reflejen la diversidad de Estados Unidos;

Encargar a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) que trabaje para asignar de manera más equitativa los recursos federales para empoderar e invertir en comunidades de color y otras comunidades desatendidas;

Mejorar la entrega de beneficios y servicios gubernamentales para asegurar que familias de todos los orígenes en todo el país puedan acceder a oportunidades, por ejemplo, reduciendo las barreras de acceso al idioma;

Estudiar nuevos métodos que las agencias federales pueden usar para evaluar si las políticas propuestas promueven la equidad, y

Dirigir a las agencia para que se ocupen de las comunidades que han sido históricamente subrepresentadas, subservidas y lastimadas por las políticas federales.

También elimina una orden ejecutiva de Trump que borraba la historia de la injusticia racial en Estados Unidos.



9. Revertir la orden ejecutiva del presidente Trump que excluye a los inmigrantes indocumentados del recuento de redistribución



Esta orden revocas las órdenes de la administración anterior que establecen un plan ilegal para excluir a los no ciudadanos del censo y la distribución de representantes del Congreso. El presidente electo Biden se asegurará de que la Oficina del Censo tenga tiempo para completar un conteo de población preciso para cada estado.



Luego presentará al Congreso una distribución justa y precisa para que los recursos federales se distribuyan de manera eficiente y justa durante la próxima década.



10. Preservar y fortificar las protecciones para los ‘dreamers’



El presidente Biden protegerá y fortalecerá la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), un programa implementado por el gobierno de Barack Obama que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo unos niños de la deportación y les permite estudiar y conseguir un empleo.



Desde 2017, el gobierno de Donald Trump trató de terminar por el programa, pero los desafíos judiciales contra su medida terminaron en la Corte Suprema, quien consideró que Trump no podía detener DACA.



El memorando también pide al Congreso que promulgue una legislación que proporcione un estatus permanente y un camino hacia la ciudadanía para las personas que llegaron a este país cuando eran niños y han vivido, trabajado y contribuido a Estados Unidos durante muchos años.



Se espera que Biden envíe una iniciativa de reforma migratoria al congreso en los próximos días.



11. Detener el bloqueo musulmán



El veto a las personas provenientes de países musulmanes, una de las primeras acciones ejecutivas firmadas pro Donald Trump, era una ’política basada en discriminación religiosa y xenofobia’, por lo que el presidente Joe Biden decidió detenerla de inmediato. Instruyó al Departamento de Estado para reiniciar los procesos de visados para los países afectados.



12. Revocar la orden ejecutiva de Ejecución Interior de Trump



Biden revocó una Orden Ejecutiva de Trump que dirigía una aplicación de inmigración severa y extrema. ’Esta revocación permitirá al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias para establecer políticas civiles de cumplimiento de la ley de inmigración que protejan mejor al pueblo estadounidense y estén en línea con nuestros valores y prioridades’.



13. Detener la construcción del muro fronterizo



El decreto detiene inmediatamente la construcción de un muro en la frontera con México, una de las principales promesas de Donald Trump, permitirá una revisión cercana de la legalidad del financiamiento y los médicos de contratación usados, y determinará cuál será la mejor forma d redirigir los fondos que fueron desviados por la administración anterior para financiar la construcción de la carrera.



14. Memorando presidencial para la salida forzosa diferida para los liberianos



Biden firmó un memorando Presidencial para extender hasta el 30 de junio de 2022 la designación de Salida Forzada Diferida (DED) de larga data para los liberianos que han estado en los Estados Unidos durante muchos años.



A los liberianos con DED también se les extenderá su autorización de trabajo. Este memorando también dirige al Secretario de Seguridad Nacional para garantizar que los Servicios de Inmigración para Ciudadanos faciliten la solicitud y la adjudicación oportuna para los liberianos que solicitan la residencia por parte de la Ley de justicia y socorro de Liberia.



15. Prevenir y luchar contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual



Según esta orden, la Administración de Biden-Harris evitará y combatirá la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual.



La orden se basa en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Bostock contra el condado de Clayton (2020) y asegura que el gobierno federal interprete el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 como una prohibición discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género.



Esta orden también dirigirá a las agencias a tomar todas las medidas legales para asegurarse de que los estatutos federales contra la discriminación que cubren la discriminación sexual prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, protegiendo los derechos de las personas LGBTQ +.



16. Orden Eeecutiva de Ética del Personal del Poder Ejecutivo



La penúltima orden ejecutiva tiene como objetivo restaurar y mantener la confianza pública en el gobierno de Estados Unidos y garantizar que la administración Biden Harris sea ’un gobierno para el pueblo’. Ordena que cada persona designada en el poder ejecutivo firme un compromiso ético, para que actúe en interés del pueblo estadounidense y no en beneficio personal.



17. Orden ejecutiva del proceso regulatorio



"Las regulaciones son una herramienta importante para que el gobierno federal haga frente a las crisis que enfrenta la nación. La Administración Trump paralizó innecesariamente esta herramienta crítica al crear obstáculos arbitrarios a la acción regulatoria’, señala el equipo de Biden.



Biden emitió un memorando presidencial para retirar las órdenes ejecutivas del proceso regulatorio de la Administración Trump y así eliminar esos obstáculos innecesarios para regular en interés del público. Y, el presidente electo dirigirá al Director de la Oficina de Administración y Presupuesto a desarrollar recomendaciones para mejorar y modernizar la revisión regulatoria.