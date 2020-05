Pandemia y violencia

Ayer lunes se conmemoró el Día Naranja, y antes de la llegada del coronavirus a tierras aztecas, se realizaban actividades relacionadas a la prevención y avances en la reducción de actos violentos en contra de las mujeres.

El confinamiento a que el virus del Covid-19 llevó a las familias mexicanas hizo brotar esa violencia que se pensó también ya estaba domada.

La cantidad de agresiones a las mujeres muestra que el machismo violento no se ha ido en la vida nacional y está más arraigado en los hogares, donde son las esposas y las niñas las que más la sufren.

Sin duda que el Covid-19 ha logrado sacar lo peor de la cultura mexicana, el valemadrismo, el nulo respeto a la autoridad, el individualismo, los miedos reflejados en agresiones en contra los trabajadores de salud, los vicios que les lleva a soportar estoicamente muchas horas para comprar un six de cerveza, y la violencia en el hogar.

Los datos que se tienen demuestran que los valores como el respeto hacia las mujeres no ha logrado instaurarse firmemente en los varones mexicanos y puede señalarse que ha sido un fracaso los llamados a generar consciencia para erradicar esa cultura machista violenta.

Aunque este problema no es privativo de México, –ya que lo mismo pasa en Estados Unidos, en China, países europeos, etc., –poniendo en alerta a la OMS, organismo que ha hecho llamado a los distintos gobiernos para atender ese fenómeno.

En China, el reporte de violencia doméstica se triplicó a partir del inicio de la pandemia, comparado con el año pasado.

Lo mismo pasa en otros países de Europa y América Latina.

Aunque el presidente de México ha tratado de minimizar ese fenómeno, porque choca con la visión romántica que de la familia mexicana tiene, como armónica, sana, funcional, perfectamente integrada, los datos que ofrecen las instituciones ofrecen otra realidad.

Sin embargo, durante la pandemia en México la violencia en los hogares ha crecido a niveles no vistos, pues el primer trimestre de 2020, ya con la pandemia encima, fue el más violento para las mujeres en México desde el 2015.



En un plazo de enero a marzo 964 mujeres fueron asesinadas en el país, de los cuales 720 están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio.



Estos datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que registró que en marzo se reportaron 26 mil 171 quejas, concentradas en el Estado de México, con 11 mil 558; la Ciudad de México, con 10 mil 504, y Chihuahua, con 10 mil 112.



Por abuso sexual lideran Nuevo León, con 252; Baja California, con 176, y la Ciudad de México, con 163 denuncias, de un total de 545 llamadas al número de emergencia; el 41 por ciento más que las 387 de enero.

Las quejas por acoso u hostigamiento sexual sumaron mil 17 reportes, el mayor dato para cualquier mes en cinco años atrás.



Para el primer trimestre del año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignó 987 peticiones de auxilio por violación.

Y por violencia de pareja en el mes de marzo fueron 22 mil 628 llamadas, 23 por ciento más que en febrero y 33 por ciento más que en enero, donde Baja California, tiene 10 mil 997; Nuevo León, seis mil 366, y Jalisco, cinco mil 729.



En enero se recibieron 52 mil 498 llamadas por violencia de género y para marzo pasaron a 64 mil 858.



Acerca de los feminicidios, se han registrado en mayor cantidad en los siguientes estados: Estado de México, con 34 casos; Veracruz, con 25, y Puebla con 22. Le sigue Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

Está claro que la pandemia y el distanciamiento social generan efectos nocivos en la salud emocional de las personas, provocando frustraciones, ansiedad, angustia, estrés ante la incertidumbre, temor y afectaciones al empleo y cierre de negocios.

La mala regulación de estas emociones y el acendrado machismo generan situaciones violentas en contra de las personas más débiles o vulnerables en el hogar: las mujeres, las niñas y las personas de la tercera edad.