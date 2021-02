PANDEMONIO

¿Y los valores de un militante?, ¿el amor a los colores?, ¿el código de ética?

Abrieron las puertas a la carrera electoral y de inmediato mostraron el cobre candidatas y candidatos que hasta hace unos meses juraban lealtad a su instituto político; obviamente, aún mantenían vivas las esperanzas de ser llamados a competir.

Pero ya fuera porque se les adelantó en el camino otro cuadro, o porque las decisiones cupulares les cerraron las puertas, de inmediato buscaron el cobijo de otros partidos y salieron a gritar que comulgan con los ideales y propuestas del partido.

Hoy en día PRI, PAN y PRD han hecho a un lado a mujeres y hombres, muchos de ellos con verdadera militancia y vocación de servicio, con años de lealtad, a consecuencia de la coalición que inscribieron ante las autoridades electorales.

Otros definitivamente, los descarados, apenas les cerraron el paso, corrieron a buscar quien les abriera las puertas para mantenerse o regresar al juego político, pues bien dicen que quien prueba las mieles del poder, difícilmente se alejará.

Lo curioso es que los partidos pequeños, y aquellos de nueva creación, de inmediato levantan la mano para arropar a todos los que consideran ’cuadros ganadores’. Ahí, formados, esperan a los resentidos el Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, que tendrán mínimas posibilidades de ganar; eso sí, abonarán con votos para que algunos de ellos no pierdan su registro ante el árbitro electoral.

Las elecciones del 6 de junio nos presentan dos alianzas y un sinnúmero de partidos que buscarán el anhelado 3 por ciento de la elección para mantener su registro, a eso le apuestan solamente. La verdadera pelea estará entre morena y sus aliados, y ahora entre el PAN y sus aliados, que pretenden el mayor número de diputados y presidentes municipales.

Las mayores desbandadas, como ya se esperaba, han sido las de militantes del PRI, que están en total desacuerdo con su llamada ’alianza’, pues mantuvieron por necedad a políticos que jamás ganarían una elección (como Raymundo Martínez en Toluca) y cedieron espacios en municipios que tenían candidatos populares.

Morena no canta mal las rancheras, también algunos de sus elementos ya saben que quedarán fuera de las listas, como el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, que siempre fue una pierda en el zapato para su grupo parlamentario y se habla de que será castigado dejándolo fuera de toda posibilidad de reelegirse o buscar otra posición política.

Ya quedan pocos días para las definiciones, para saber quiénes recibieron el visto bueno de sus partidos políticos y ahí veremos cuántos de ellos inician protestas y manifestaciones, todo claro, con las molestias a la ciudadanía.



GRIPE

Y la Cámara de Diputados no deja de ser noticia y ahora le tocó a la mera, mera del Órgano Superior de Fiscalización, Miroslava Carrillo, quien fue denunciada en redes sociales por obligar a sus sub alternos a pagar reparaciones en los autos que utilizan para trabajar.

Resulta que al comienzo de este año se les dijo que les cambiarán el auto utilitario, pero que deben de entregar el que tienen asignado sin un rasguño, a pesar de que deben de meter los autos a todo tipo de carreteras, brechas y caminos y pues ya sabemos cómo están nuestras carreteras.

El denunciante explicó que cuando entregan el carro, hay un mecánico (que no pertenece a la Cámara) que revisa y hace el avalúo de los daños, que deben ser cubiertos en ese mismo momento. De no hacerlo, se les lleva a un cajero a retirar dinero, o a hacer una transferencia, pero de que pagan, pagan.

Comentan que el cambio de automóvil, para realizar el trabajo que se les asigna, está fuera de la ley porque es como si se les dieran hojas blancas para trabajar, pero si están rayadas o utilizadas, tienen la obligación de pagar por ellas.

Hicieron un llamado a los propios diputados de la Legislatura para que revisen el tema porque creen que es un negocio que parece ser gestado en el OSFEM o en el departamento de Control Vehicular.



NEUMONÍA

Lamentable lista de periodistas fallecidos circuló hace unos días entre los propios integrantes del círculo informativo nacional y en el que destacan muchos mexiquenses, desde Toluca, hasta Ecatepec y desde Atlacomulco, hasta la región de los Volcanes.

Los periodistas, es uno de los grupos más vulnerables en esta cuarentena pues su labor informativa nunca se detiene y no se rige por el llamado semáforo epidemiológico, pues muchos de ellos deben de salir a buscar la nota porque ello le significa remuneraciones que llevar a sus hogares.

Muchos reporteros que hoy los vemos en la calle, o en una conferencia de prensa, no tienen seguridad social porque sus patrones no los inscribieron en el IMSS y pese a ello deben arriesgar su salud para seguir informando, para seguir generando ingresos a sus medios de comunicación.

También, sus percepciones apenas alcanzan para llevar alimentos a sus hogares, por lo que pensar en un hospital privado en caso de enfermar es casi un sueño.

De esa forma han fallecido muchos colegas, todos ellos tuvieron que acudir a hospitales del sector salud que están saturados de infectados de Covid-19 y que por la saturación de enfermos medio reciben tratamientos que les puedan garantizar el regreso a sus hogares.

Todos los días de este 2021 nos enteramos de casos de contagios y, lamentablemente, de fallecimientos de compañeros que dejan a sus familias en graves problemas económicos y hasta el momento ninguna autoridad ha levantado la voz para denunciar los abusos de los medios de comunicación, pero, sobre todo, para exigir que por ley todos los trabajadores de la comunicación estén asegurados.

Hoy los políticos se encuentran más preocupados en los procesos electorales, que dar soluciones para contener la pandemia de SARS CoV-2 que ha llenado de luto a familias enteras.