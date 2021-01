PANDEMONIO

Arrancó el año 2021 y los tiempos electorales se vinieron encima. Desde hoy y hasta junio, los ciudadanos mexiquenses habremos escuchar promesas que nunca se van a cumplir por parte de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales que habrán de renovarse.

Bueno, no todos, hay muchos servidores públicos que a pesar de que tuvieron un pésimo desempeño, quieren repetir en el cargo y lo que es peor ¡¡¡su partido va a reiterar su confianza!!!

Esto ya sucede en el partido tricolor, donde ya desfilan los pre candidatos elegidos, aunque son las mismas caras de siempre, queriendo cambiar de alcalde a diputado o viceversa.

Ya se dejaron ver en las instalaciones del PRI estatal nombres como Miguel Sámano Peralta, del Distrito 1 con cabecera en Jilotepec, quien se ha desempeñado como diputado local en dos periodos consecutivos; Eduardo Zarzoza Sánchez, para el Distrito de San Felipe del Progreso, quien primero fue diputado local, luego federal y ahora quiere tres años más; la eterna Ana Lilia Herrera Anzaldo, alcaldesa, diputada local, federal y con la intención de repetir.

Hay otros con menos camino político pero no por ello con las mismas ganas de hacerse de un cargo público y por ello dejaron sus documentos: Maribel Martínez, por Naucalpan; Abner Rojo para Cuautitlán México y Olga Esquivel, quien sigue creyendo que puede ganar por Zinacantepec.

De otros, ni que hablar, son gallos muy jugados, todos con años y años de vivir bajo el cobijo del presupuesto y con resultados muy pobres para el beneficio de los mexiquenses. Aparecieron por la sede del PRI nada menos que Ignacio Beltrán García, Ignacio Rubí Salazar, Diego Erick Moreno Valle, Tania Hurtado y Gustavo CárdenasMonroy, casi todos ellos cargando a cuestas sendas derrotas en la elección anterior gracias al apabullante efecto lopezobradorista.

No será nada sorpresivo que en otros partidos políticos aparezcan nombres conocidos o bien, que militaron en un instituto y al no recibir el palomazo decidieron cambiar de color para buscar la nominación.

Uno de los partidos que apuesta a recoger a los descontentos es el PVEM, principalmente de tricolores que fueron perdiendo fuerza y poder al interior del PRI.

En este primer round, ’los viejos’ parece que llevan la ventaja y parece que no dejarán que los nuevos cuadros se apoderen rápidamente de lo que a ello les costó tanto tiempo conseguir. No obstante de que en este momento el ser presidente o diputado no parece ser una gran apuesta por los problemas económicos, de seguridad y de confianza, hay muchos que intentarán llegar a la silla del poder y de paso descarrilar una máquina llamada Morena, que como todo apunta, volverá a tener mayoría en los congresos local y federal, así como un número significativo de alcaldías… a pesar de los hierros que se cometen en el gobierno federal.



GRIPE

La autorización de la vacuna de Pfizer para enfrentar la pandemia de SARS CoV-2 parece que empeoró las cosas, pues las medidas sanitarias impuestas se relajaron en estas fiestas navideñas, tanto, que hasta las propias autoridades se echaron su canita al aire y se fueron de vacaciones luego de que ellos mismos se han cansado de decirnos ’no salgas de casa’.

En el Estado de México los primeros días del año han sido de pesadilla, pues nos casos se siguen incrementando y las muertes se multiplican, es por ello que el gobierno ve como una real posibilidad que el semáforo rojo se extienda una semana más (17 de enero), aunque podrían decretarse muchos meses más sin que los contagios disminuyan.

Apenas el fin de semana una compañera periodista estuvo en Naucalpan, en un mercado ambulante, en el que no se respeta la sana distancia, no se utiliza el gel antibacterial y mucho menos el cubrebocas. ¿Y las autoridades municipales? pues poniendo el ejemplo si recordamos que la semana pasada la presidenta municipal Patricia Durán Reveles contrajo nupcias y tuvo una elegante fiesta con más de 200 invitados que no respetaron las medidas sanitarias.



NEUMONÍA

Y ni pa´tras, ni pa´delante.

Otra vez los diputados no llegaron a coincidencias y por segunda ocasión el Paquete Fiscal debió de quedar en suspenso luego de que se decretara un receso al periodo extraordinario para volver a discutir las diferencias que aún existen para aprobarle a Alfredo del Mazo los dineros que gastará en este naciente 2021.

Y es que el problema radica en la solicitud de endeudamiento que solicitó el gobernador por 13 mil 500 millones de pesos, pues los diputados no quieren más deuda para el Estado pues, dicen, por ser tiempos electorales, se pueden generar importantes ahorros en los gastos de las secretarías y con ello evitar que el Ejecutivo contraiga más deuda.

Sin embargo, también se dejaron escuchar voces donde piden a los legisladores apretarse verdaderamente el cinturón de la austeridad y gastar en este año solamente 400 millones de pesos, de los mil 600 que tienen presupuestados. Con esos recursos ahorrados se podrían comprar miles de vacunas anticovid para los ciudadanos del Estado de México.

Lo único cierto es que mañana (hoy) los diputados se volverán a reunir en comisiones unidas y se antoja una discusión larga y poco productiva mientras no haya un acuerdo sobre el tema de la deuda. Si logran amarrarle las manos a Alfredo del Mazo, los diputados de Morena habrán dado un golpe de autoridad que la ciudadanía tendrá en cuenta al momento de depositar su voto en las urnas, pero si todo queda en meros sombrerazos, los del partido guinda quedarán exhibidos.

Veamos que tan buenos operadores son Tanech Sánchez, Valentín González Bautista y el mismo Maurilio Hernández, frente a los operadores de Del Mazo Maza.