PANDEMONIO

Luego de que se anunciara la llegada del primer lote de vacunas a México, la esperanza de los ciudadanos se desbordó porque creyeron que el mal del siglo se terminaba y que la normalidad regresaría a nuestras vidas, que cerraríamos este capítulo como un mal sueño, pero oh desilusión, todo indica que las cosas no serán tan fáciles, ni tan rápidas.

El pasado 23 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un avión de la empresa DHL, procedente de Bélgica, con poco más de 3 mil dosis de la empresa Pfizer-BioNTech, con lo que nuestro país se convertía en el primero de América Latina de ser favorecida, lo que generó algarabía entre la población y de los propios funcionarios del gobierno federal, que fueron presurosos a recibir el lote de vacunas, cual si se tratara de la visita de un primer ministro.

Antes se había dado a conocer el rimbombante Plan Nacional de Vacunación contra el Cpvid-19, de vacunación para la población mexicana, comenzando la inmunización con todo el personal médico de primera línea.

Primero, se van a vacunar los trabajadores de la salud que se ubican en el primer frente de la lucha (diciembre-febrero); en segundo lugar a todo el personal de salud restante y personas de 60 años y más (febrero-abril); la tercera etapa será para los de 50 a 59 años de edad (abril-mayo): la cuarta etapa para los de edades de 40-49 años (mayo-junio) y finalmente al resto de la población (junio-marzo)-

La desilusión comenzó muy pronto cuando una periodista denunció que en el Estado de México habían utilizado las ’palancas’ para que la familia del director del hospital ’Adolfo López Mateos’ fuera vacunada y pese a que el presidente ordenó una investigación que terminó con la destitución del director, se constató que no todo será transparente y equitativo como se pretendía o eran los buenos deseos de nuestro ingenuo mandatario.

Si bien la intervención del presidente fue tajante para sancionar al mal servidor público, la investigación no alcanzó a los círculos castrenses, encargados de aplicar las dosis por ser un órgano altamente eficiente y que goza de honestidad. En esta ocasión nadie dijo nada sobre qué mando permitió que un grupo de civiles, que no estaban en las listas, fueran inmunizados… eso también se llama corrupción.

El desencanto se ha mantenido entre los mexicanos, e incluso ha crecido, ahora que es evidente que no se tiene un verdadero plan de vacunación, con orden, con personal capacitado y sobre todo, con transparencia, pues vuelve a ser evidente que el influyentismo sigue permeando los círculos políticos y sanitarios.

El Subsecretario de salud Hugo López Gatell volvió a ser noticia con su viaje a las playas nudistas de Zipolite, allá en Mazunte Oaxaca, cuando se suponía que debía estar guardado en su casa, y que además, visitó algunos lugares de la comunidad sin usar cubrebocas… aunque esa ha sido su costumbre desde el inicio de la pandemia.

Y para rematar, en su conferencia para dar datos delas fechas de vacunación, se le hizo bolas el atole y dijo que la inmunización de los mexicanos iba a terminar en 2088, o sea dentro de 66 años- Esperemos que haya sido una suma errónea y no una profesía de lo que nos espera.



GRIPE

Platicaba hace unos días con el alcalde mejor calificado de México, el panista Enrique Vargas del Villar, sobre la situación que se vive por la devastadora presencia del Coronavirus en México y no dudó un momento en decir que las decisiones no han fueron las mejores para combatir eficazmente el feroz golpe.

Platicó también que en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó su anuencia para comprar vacunas suficientes para inmunizar a todos los habitantes de Huixquilucan, que ya cuenta con recursos suficientes para asegurar la campaña y que si fuera necesario, se comprometía a conseguir más recursos para que a los ciudadanos les salga completamente gratis la vacuna, se les vacuna a todos sin distinguir edades y que todos logren las dos aplicaciones requeridas.

Asimismo, mandó construir un gran refrigerador que ya se entrega en esta semana, para mantener el producto a menos de 70 grados centígrados como lo solicita la empresa Pfizar. La obra, fue pagada con recursos propios del ayuntamiento de Huixquilucan.

Refirió a López Obrador que su municipio se encuentra listo para iniciar la campaña de vacunación: tiene 30 millones de pesos para la adquisición del medicamento así como personal médico y de enfermería suficiente para garantizar el éxito… pero sigue esperando una respuesta.



NEUMONÍA

¿Se acuerdan del comunicador de la Cámara de Diputados? Sí, el chilango Alfredo Medellín Reyes.

Pues si ya no sabías de él, no es culpa tuya, sino que el señor se anda cuidando de que la pandemia del Covid-19 no le vaya a pegar.

Tanto, que pocas veces se para en sus oficinas para atender el trabajo legislativo y claro, menos para atender a los representantes de los medios de comunicación, que siguen recibiendo largas para ser atendidos por un personaje que los desprecia y los minimiza con relación a los medios nacionales.

Desde el pasado 4 de enero, fecha en el que los diputados aprobaron un periodo extraordinario para aprobar el Paquete Fiscal 2021, la DGCS solamente ha emitido cinco boletines con información escueta y con poco valor informativo; navegar en la página web se ha convertido en un suplicio porque el orden de sus comunicados es una lista sin sentido; 7 y además, no hay invitaciones a las reuniones de comisiones donde se discuten los egresos e ingresos del estado y los municipios. Si está tratando de ocultar información, Medellín es un experto.

Cercanos a este personaje anuncian que para ’evitar que los medios asedien o molesten’ a los diputados con solicitudes de publicidad o entrevistas’, cerrará las puertas del Congreso a la prensa y solamente podrán ingresar aquellos que tengan su anuencia, desobedeciendo lo que marca la ley, de que ’el Poder Legislativo es la Casa del Pueblo y todos los ciudadanos tienen garantizado su acceso’-

Pero bueno, qué se puede esperar de un personaje que se burla de la familia, de los diputados y de la ley, pues siguen vigentes sus demandas en Estados Unidos y México por violencia intrafamiliar y acoso laboral. Las audiencias se siguen sumando en su cuenta y el chilango nomás no tiene para cuándo dar la cara… como es su costumbre.