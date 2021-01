PANDEMONIO

Llegaron los tiempos de definiciones rumbo a la contienda electoral del 2021 en el que se renovarán las 125 presidencias municipales, así como los legisladores locales y federales, pero para desencanto de los electores, nuevamente las listas están plagadas de nombres que, a pesar de haber dado malos resultados, otra vez vuelven a las listas de los ’palomeados’

Quien más destaca por su necedad es sin duda el Revolucionario Institucional. Si bien es cierto que hay algunas honrosas excepciones, persisten nombres de militantes que aparecen en todas y cada una de las elecciones o bien, son ’beneficiados’ con las famosas posiciones plurinominales. Gustavo Cárdenas, Alejandro Fernández, Eduardo Zarzoza, Maribel Martínez, Erik Moreno, Telésforo García, Ana Lilia Herrera. Miguel Sámano, y una larga lista de quienes quieren llegar a una diputación federal.

Muchos de ellos no pudieron ganar la batalla electoral en sus distritos y hoy quieren cambiar las preferencias de los votantes, precisamente en muchos distritos que les dieron la espalda y votaron por morena. Y si bien es cierto que con los representantes de la 4ª Transformación no les ha ido como esperaban, siguen siendo el partido con mayor credibilidad.

El PAN tiene registrados candidatos que ya tienen experiencia en la administración pública, pero no por ello han dado números pírricos, de poco acercamiento con la ciudadanía y con la imagen tatuada de los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón. Existen diputados locales que tienen fijas sus aspiraciones en el Congreso federal, como Roberto Anuar Azar e Ingrid Schemelensky.

Y obviamente, en morena, todos se creen candidatos a repetir el cargo o buscar nuevos horizontes. En el Congreso local hay personajes que se autoproclaman ’candidatos naturales’, entre ellos Max Correa, Tanech Sánchez, Karina Labastida, Azucena Cisneros, y obviamente sin hacer a un lado a su coordinador Maurilio Hernández.

Todos estos personajes han quedado a deber en sus promesas: dijeron que crearían una ley del ISSEMyM justa y la fecha la siguen esperando; dijeron que iban a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, y sigue siendo promesa; que iban a quitar el fuero a los gobernadores y nada ha pasado; acabarían con los abusos del CUSAEM pero ya nadie habla nada de ello y menos la presidenta de la comisión, Liliana Gollas, integrante de morena.

En fin, que las primeras tres opciones partidistas tienen muy poco que ofrecer a los mexiquenses en una época nada sencilla de transitar, donde la estrepitosa caída de la economía y el Covid 19 serán los distractores que deberán evitar para elegir la mejor opción.

Aunque es muy difícil que la conformación partidista cambie radicalmente en el Congreso local, es probable que morena no sea la aplanadora de 2018 y pierda posiciones, pero seguirá ordenando los destinos de la Junta de Coordinación Política a de las dependencias que sostienen al Poder Legislativo.

En las presidencias municipales también se esperan pérdidas para los de morena porque los resultados no se han visto, porque hay abusos y porque no han sido lo transparentes que hubieran querido los ciudadanos… hay muchas deudas.



GRIPE

Y ya se veía venir!!!

Que el ’chilango’ director de comunicación de la Cámara de Diputados, Alfredo Medellín, fiel a su costumbre de entrar en conflicto con el sexo femenino, no por algo tiene sendas demandas en Estados Unidos y México por violencia familiar y acoso laboral, ahora dio de baja a la que fuera su brazo ejecutor y coordinadora administrativa (que de eso no tenía ni idea), así que desde el pasado 15 de enero, La María tuvo que renunciar a su cargo,

Hablan que las constantes peleas entre ambos personajes, por sus desencuentros amorosos, llegaron al punto más álgido y ’el chilango’ ya no soportó los explosivos celos y decidió cortar por lo más sano.

También, se habla de que el coordinador de morena, Maurilio Hernández, intervino para evitar que su director esté cobrando una buena suma por sus pobres resultados comunicativos y que además tuvieran que pagarle una buena suma a la novia incómoda.

Por cierto, antes de que fuera despedida, La María todavía ’se llevó entre las patas’ a otros colaboradores de Comunicación Social, a quienes les pidió su renuncia a nombre del ’chilango’ Medellín.

Sin La María haciendo el trabajo sucio, esperemos que el ’chilango’ de la cara a sus subalternos para despedirlos, o para atender a los medios de comunicación, a los que sigue menospreciando y evitando.



NEUMONÍA

Desde la llegada de Rodrigo Martínez Celis Wogau a la Secretaría de Seguridad, en sustitución de Maribel Cervantes Guerrero, la delincuencia prácticamente ha desaparecido, al grado que podríamos presumir que vivimos en la entidad más segura de México.

Bueno, pero eso es solamente en la teoría… o en la comunicación social. Cuando Maribel Cervantes era la titular, el área de comunicación informaba permanentemente de detenciones de roba coches, talamontes, narcomenudistas, asaltantes y más. Ahora, los medios de comunicación reciben un escueto boletín del área de comunicación, como si no pasara nada en uno de los estados más peligrosos.

Rodrigo Martínez tiene que apretar las tuercas en sus áreas de comunicación porque esto se les puede convertir en un verdadero problema, porque hay que recordar que el ocultar información también está tipificado como un delito.

Por cierto, también hay cambios al interior del área que comunica, pero eso no debe ser motivo para que deje de ser funcional.